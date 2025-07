O momento em que este chimpanzé reencontra o homem que o salvou é o vídeo mais incrível que vai ver hoje

Foi partilhado recentemente na página de Instagram @papaye.international e está a emocionar o mundo inteiro. No vídeo, vê-se o momento comovente em que um chimpanzé, Citron, outrora resgatado por esta associação, reencontra o homem que o salvou e cuidou dele: Fiston.

O momento comovente mostra o olhar do chimpanzé a cruzar-se com o de Fiston e, sem hesitar, seguem-se um abraço longo, apertado e cheio de emoção.

O chimpazé foi salvo há vários anos pela associação Papaye International, uma organização que se dedica à proteção e reabilitação de primatas, e vive agora em liberdade na Ilha Pongo, um santuário onde os chimpanzés podem recuperar a sua dignidade e viver em harmonia com a natureza.

“É impossível ficar indiferente a uma cena assim”, escreveu a associação na legenda da publicação.

Mais do que um momento emocionante, o vídeo é também um poderoso lembrete. Na descrição da publicação explicaram: partilhamos 98% do nosso ADN com os chimpanzés, e no entanto, estes animais continuam a ser explorados, em circos, laboratórios e como animais de estimação. “Este não é o lugar nem o destino deles”, sublinha a associação.