Pai atira-se ao oceano durante cruzeiro da Disney depois de filha de 4 anos ter caído. As imagens são impressionantes (vídeo)

Um pai não hesitou e saltou para o oceano para salvar a sua filha de apenas quatro anos que caiu do quarto andar de um navio de cruzeiro da Disney, quando viajavam de regresso à Flórida, nos Estados Unidos, avança a imprensa norte-americana.

Os passageiros e tripulação do navio da Disney Cruise Line, que conta com 14 andares, viveram momentos de pânico e ansiedade enquanto assistiam ao incidente, relata a CBS. Ao pai e filha valeu-lhes a rapidez de atuação da tripulação, altamente treinada, que se fez ao mar numa embarcação de emergência perante os gritos desesperados da mãe.

O incidente ocorreu neste domingo e os vídeos de outros passageiros, publicados nas redes sociais, revelam bem a angústia vivida, que felizmente terminou em resgate e aplausos de todos.

"O navio movia-se depressa, muito depressa. É incrível a rapidez com que as pessoas se transformam em pequenos pontos no mar e são perdidas de vista. O capitão diminuiu a velocidade do navio e virou-o. Enviaram um barco auxiliar com pessoas a bordo para resgatá-los, e vimos resgatarem o pai e a filha", contou à CBS a passageira Laura Amador.

O navio tem barreiras de segurança, por isso não são claras as circunstâncias em que a criança caiu no mar.