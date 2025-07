Com tanta segurança, como caiu afinal a criança ao mar no cruzeiro da Disney?

Um pai norte-americano protagonizou um momento heróico ao lançar-se ao oceano para salvar a filha de apenas cinco anos, que caiu de um navio de cruzeiro da Disney durante a viagem de regresso à Florida, nos Estados Unidos.

Novas informações reveladas pelas autoridades da Florida indicam que a criança perdeu o equilíbrio enquanto estava sentada num corrimão no convés 4 do navio Disney Dream. Ao inclinar-se para trás, terá escorregado e caído por um óculo, uma janela redonda existente no casco, diretamente para o mar. O navio navegava em águas internacionais, entre as Bahamas e Port Everglades, no momento do incidente.

Assim que foi alertado pela esposa, o pai atirou-se imediatamente ao mar para resgatar a filha. Conseguiu mantê-la à tona e permaneceu ao seu lado durante cerca de 20 minutos, até que uma embarcação de emergência, lançada a partir do navio, chegou para os recolher. A operação foi bem-sucedida graças à rápida intervenção da tripulação, treinada para situações de “homem ao mar”.

Segundo a CBS, passageiros e tripulantes viveram momentos de tensão enquanto acompanhavam o resgate. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o alívio geral e os aplausos sentidos quando pai e filha foram finalmente salvos.

Ambos foram avaliados pela equipa médica a bordo e, após o regresso ao porto, encaminhados para uma unidade hospitalar.

"O navio movia-se depressa, muito depressa. É incrível a rapidez com que as pessoas se transformam em pequenos pontos no mar e são perdidas de vista. O capitão diminuiu a velocidade do navio e virou-o. Enviaram um barco auxiliar com pessoas a bordo para resgatá-los, e vimos resgatarem o pai e a filha", contou à CBS a passageira Laura Amador.

O navio tem barreiras de segurança, por isso não são claras as circunstâncias em que a criança caiu no mar.