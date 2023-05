Vídeo: Duas famílias envolvem-se em luta violenta na Disneyland por causa de uma fotografia

Duas famílias envolveram-se numa troca de agressões violenta nesta segunda-feira em pleno parque da Disneyland, na Califórnia, Estados Unidos, na sequência de um desentendimento sobre um local para tirar fotografias.

De acordo com a Fox, a discussão terá começado com uma troca de palavras pouco simpáticas quando uma das famílias pretendia tirar uma fotografia na placa de celebração dos 100 anos da Disney e a outra família estava a bloquear o ângulo desejado.

A situação escalou muito depressa, acabando com uma luta entre os membros das duas famílias, com socos, pontapés e várias pessoas a cair ao chão. No vídeo, que circula agora nas redes sociais, pode ver-se uma mulher a segurar nas crianças para afastá-las da confusão e, instantes mais tarde, a chegada de um agente da polícia.

De acordo com a polícia local, uma pessoa precisou de assistência médica, mas nenhum dos envolvidos apresentou queixa formal.

Veja o vídeo: