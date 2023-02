Funcionária reportou incómodo à sua chefe. E a resposta que recebeu ficou viral [vídeo]

Uma utilizadora de TikTok ficou tão surpreendida com a resposta da sua nova chefe que decidiu partilhá-la com o mundo. A partilha gerou uma onda de comentários e acabou por se tornar viral.

No início do vídeo, a mulher, que reside no Canadá e trabalha no setor imobiliário, diz que ficou “a tremer” quando leu a resposta da sua chefe a uma queixa sua.

“Escrevi-lhe um e-mail muito profissional, muito cordial”. A funcionária explicou no seu mail que os comentários da chefe diretamente aos seus clientes acabavam por minimizar o seu papel e prejudicar a relação de confiança que já tinha com eles.

“Este é o e-mail dela em resposta”, explica Kristen Mahon: “'Entendo o teu ponto de vista e peço desculpa. Peço desculpa pela forma como abordei a situação. Não foi minha intenção prejudicar-te de forma alguma. Para e-mails futuros em que estou (em cc), não responderei a não ser que me seja dirigido ou que me façam uma pergunta direta. Peço desculpa pela maneira como o fiz e tenho 100% confiança em ti e na maneira como está a lidar com este assunto. Os clientes têm sido ótimos para mim e poderei ter-me ligado demais por causa disso. Definitivamente preciso de aprender a deixar as situações e a delegar. Agradeço o teu e-mail e agradeço-te por teres partilhado imediatamente como te sentiste, em vez de guardá-lo para ti’”.

No final do vídeo, Kristen exclama: “Isto é uma chefe!” “É assim que se comunica com os funcionários. É assim que se assume a responsabilidade. Fiquei estupefacta com este e-mail sobre cortesia profissional, o reconhecimento do erro e o respeito dos meus limites, e assim deveria ser a norma. Deve ser assim que funciona a comunicação no trabalho.”

O vídeo ficou viral e recebeu centenas de comentários. “Isso não é uma chefe, querida. Isso é uma LÍDER”, escreveu um utilizador.

“Eu era um chefe ‘millenial’ e o meu objetivo era quebrar o ciclo de gestão tóxica. Tive de demitir alguns funcionários e chorei muito enquanto o fazia”, partilhou outro seguidor.

Em declarações ao site Today.com, Kristen explicou que trabalhou com vários coordenadores severos.“Quando fiz o vídeo, tinha em mente uma pessoa específica, mas tive mais do que um (chefe) com quem tive experiências negativas”, conta.