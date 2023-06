França em choque. Menino de oito anos com tumor cerebral atacado em jogo de futebol

Kenzo, um menino de oito anos com um tumor cerebral e adepto do Olympique de Marseille (Marselha), e a sua família viram um sonho tornar-se um pesadelo quando foram atacados por adeptos do AC Ajaccio enquanto assistiam a um jogo de futebol no estádio.

Fã do Marselha, o menino foi convidado pelo presidente da Air Corsica para assistir ao jogo da equipa com o Ajaccio, a partir do camarote da companhia aérea. Como Kenzo estava a usar uma camisola do Marselha, acabou por ser atacado.

Adeptos do Ajaccio entraram na varanda, empurraram Kenzo, que bateu com a cabeça no corrimão, e bateram no pai da criança.

Também retiraram a camisola ao menino de oito anos e queimaram-na. Antes de sair do espaço, os adeptos cuspiram na comida que estava na área, relatou a mãe, Amandine, citada pela BFMTV, um canal noticioso francês.

Depois de os atacantes terem sido expulsos do estádio, Kenzo e os pais foram convidados a ir ao balneário do Marselha depois do jogo, e o menino pôde passar algum tempo com alguns dos seus heróis do mundo do futebol.

Já foi aberta uma investigação judicial ao incidente, que foi considerado um caso de violência em grupo. O AC Ajaccio também fez um comunicado em que condena o comportamento dos adeptos e refere que não pode desculpar este tipo de ações.

“A investigação está a arrancar”, declarou Nicolas Septe, procurador de Ajaccio, na ilha da Córsega.

A prioridade é recolher declarações da família de Kenzo e da própria criança, bem como de outras testemunhas, e utilizar as imagens das câmaras de segurança para identificar os três ou quatro agressores que se presume serem responsáveis pelo crime.

O caso ‘chocou’ o país e voltou a colocar em foco a violência nos estádios e em torno do futebol em França, levando até ao pedido de “fortes sanções” por parte do presidente, Emmanuel Macron.

Kenzo e a família viajaram até à Córsega para cumprir um sonho, o de ver pela primeira vez um jogo do Marselha ao vivo, no caso na última jornada da Liga francesa 2022/23, tendo sido surpreendido por um grupo de adeptos contrários, por estarem vestidos com as cores do Marselha.

No jogo que o Ajaccio, já despromovido, venceu por 1-0, foram hospitalizadas quatro pessoas com ferimentos causados por confrontos, tornando-se viral o caso de Kenzo, a quem arrancaram a camisola para a queimar, além de o empurrarem e esmurrarem o pai.

O clube da Córsega apelidou a agressão de “vergonha” que “nem a estupidez pode desculpar”, e a ministra do Desporto, Amélie Oudéa-Castéra, mostrou-se do lado da família contra “uma violência absolutamente intolerável”.

O presidente francês, Emmanuel Macron, reagiu ao sucedido, dizendo que é “totalmente inaceitável” e que os seus pensamentos estão com o menino e com a sua família.