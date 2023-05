VÍDEO: Turistas garantem que estavam a seguir o GPS... e acabaram assim

Duas turistas viram o seu passeio no Havai terminar de forma insólita. O sistema de navegação GPS que seguiam, segundo elasm conduziu-as para dentro de um porto para pequenas embarcações em Kailua-Kona.

De acordo com testemunhas, a condutora e a passageira ficaram nos seus assentos com o cinto de segurança colocado enquanto a água escorria pelas janelas abertas do carro monovolume.

D acordo com o ‘Hawaii News Now’, a passageira conseguiu escapar pela janela, mas os populares que ali se encontravam tiveram de entrar na água para puxar a condutora para fora do veículo e carregá-la pela rampa que é usada pelos barcos.

De acordo com as pessoas que ajudaram nesta situação, as turistas terão entendido mal as direções do GPS. “Acho que desviaram os olhos da estrada por um segundo. Todos estamos um pouco chocados porque vimos o carro a ir diretamente para o porto”, contou Christie Hutchinson, uma testemunha do acidente.

A mesma testemunha conta que demoraram a entender o que se passava porque as vítimas “não pareciam estar em pânico nem tinham qualquer sentido de urgência para sair do carro.”

No final, nenhuma das duas mulher – que são irmãs, segundo o The Washington Post - se magoou, mas as equipas de reboque tiveram de retirar o carro totalmente submerso.