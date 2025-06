Homem invade festa escolar e agride criança de 4 anos. O momento de terror foi gravado

Homem agride bebé de 4 meses ao confundi-lo com um boneco 'reborn'. Vídeo é chocante

Foi durante uma festa junina num colégio no Brasil, em Vicente Pires (Distrito Federal), que um homem de 41 anos subiu ao palco de uma apresentação infantil e agrediu uma criança de quatro anos, empurrando-a.

O momento foi filmado e nas imagens, amplamente divulgadas nas redes sociais, é possível ver vários pais a correr em direção ao palco. Alguns tentaram conter o agressor e acabaram por o empurrar para fora do palco. Outras pessoas retiraram as crianças do local, numa tentativa de controlar o pânico.

Segundo o jornal Estadão, o homem, identificado como Douglas Filipe Parísio Lima, não ficou detido. Assinou um termo de ocorrência e comprometeu-se a comparecer em tribunal quando for notificado.

A escola condenou o ato, explicando que o desentendimento entre as crianças estava a ser mediado por uma professora e que a reação do pai foi abrupta e injustificável. Em nota, afirmou que a convivência entre os alunos era pacífica até então.

A defesa de Douglas alegou que o filho vinha a ser vítima de bullying e agressões desde o início do ano, mas reconheceu o erro do pai e disse que este pediu desculpa à criança agredida e à sua família.