Vídeo mostra momento angustiante em que vizinho arrisca vida para salvar uma família inteira de um incêndio

Um homem de 39 anos, Fousseynou Cissé, arriscou a vida para salvar seis pessoas, incluindo dois bebés, durante um incêndio num apartamento no norte de Paris, na semana passada. Um vídeo divulgado no TikTok mostra o homem equilibrado numa janela do sexto andar, enquanto o fumo se espalhava rapidamente pelo edifício.

Segundo o site CTV News, o senhor dirigiu-se ao apartamento vizinho, onde se colocou entre duas janelas do prédio, com apenas 20 metros de altura que ligava as duas residências. Pediu às famílias que passassem as crianças pela janela, ajudando a evacuar os bebés para um local seguro antes de socorrer outras quatro pessoas do interior do apartamento.

Em declarações ao jornal francês Le Parisien, Cissé afirmou que não pensou nas consequências: “Havia vidas em risco, não fiz cálculos”. O seu ato de bravura foi reconhecido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que lhe enviou uma chamada pessoal para o felicitar.

O chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez, anunciou que Cissé receberá uma medalha pelo seu “coragem e dedicação”. A cidade de Paris também deverá prestar-lhe homenagem formal pelo seu gesto heroico.