Ex-marido da mulher apanhada com o diretor no concerto dos Coldplay quebra o silêncio

Andrew Cabot, empresário e ex-marido de Kristin Cabot, falou através da sua porta-voz sobre o divórcio, após a executiva ter sido apanhada com o chefe num concerto dos Coldplay
IOL
Há 2h e 56min
Fotos: TikTok
Andrew Cabot, empresário de 61 anos e ex-marido de Kristin Cabot, a executiva que se tornou viral pelo mundo ao ser filmada com o CEO da Astronomer, Andy Byron, num concerto dos Coldplay, falou pela primeira vez sobre o que aconteceu.

Em comunicado enviado à revista People, uma porta-voz de Andrew esclareceu que o casal “já estava separado de forma amigável e privada várias semanas antes do concerto”. Segundo a mesma fonte, “a decisão de divórcio já estava em andamento” e o agora ex-marido espera que o processo traga “encerramento respeitoso à especulação” e garanta a privacidade da família.

A polémica estalou quando a "kiss cam", uma câmara que é usada em eventos para mostrar casais, mostrou Kristin e Byron juntos no espetáculo. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou inúmeros memes e comentários, sobretudo após a reação inédita dos dois, que tentaram disfarçar o momento.

Kristin, que na altura trabalhava como diretora de pessoas da Astronomer, pediu oficialmente o divórcio em agosto. Tanto ela como Byron acabaram por abandonar a empresa, que enfrentou dias de forte exposição mediática.

Andrew Cabot é atualmente CEO da Privateer Rum e tem dois filhos de um casamento anterior e não tem filhos com Kistin.

 

