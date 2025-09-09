Ex-marido da mulher apanhada com o diretor no concerto dos Coldplay quebra o silêncio

Disseram-lhe que o bebé tinha morrido quando foi mãe. Filho aparece após 42 anos

Andrew Cabot, empresário de 61 anos e ex-marido de Kristin Cabot, a executiva que se tornou viral pelo mundo ao ser filmada com o CEO da Astronomer, Andy Byron, num concerto dos Coldplay, falou pela primeira vez sobre o que aconteceu.

Em comunicado enviado à revista People, uma porta-voz de Andrew esclareceu que o casal “já estava separado de forma amigável e privada várias semanas antes do concerto”. Segundo a mesma fonte, “a decisão de divórcio já estava em andamento” e o agora ex-marido espera que o processo traga “encerramento respeitoso à especulação” e garanta a privacidade da família.

A polémica estalou quando a "kiss cam", uma câmara que é usada em eventos para mostrar casais, mostrou Kristin e Byron juntos no espetáculo. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou inúmeros memes e comentários, sobretudo após a reação inédita dos dois, que tentaram disfarçar o momento.

Kristin, que na altura trabalhava como diretora de pessoas da Astronomer, pediu oficialmente o divórcio em agosto. Tanto ela como Byron acabaram por abandonar a empresa, que enfrentou dias de forte exposição mediática.

Andrew Cabot é atualmente CEO da Privateer Rum e tem dois filhos de um casamento anterior e não tem filhos com Kistin.