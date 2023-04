Mulher filma momento em que o ex-marido pede a namorada em casamento e acontece isto

Leah Bourdo, de 39 anos, publicou no Tik Tok um vídeo do momento em que o seu ex-marido, pai das suas duas filhas, pede a namorada em casamento. O vídeo, filmado pela própria, soma já mais de seis milhões de visualizações.

“Neste fim de semana, tinha de estar presente quando o meu ex pedisse a namorada em casamento”, começa por escrever no vídeo, filmado pela própria. “Ela é o tipo de mulher que eu rezei para que aparecesse na vida dele. Ela é incrível com as nossas filhas e ela gostam tanto dela. Não é só boa com as nossas filhas…ela respeita a relação de coparentalidade que temos para as crianças.”

“Ela tornou-se minha amiga, até minha família. Eu amo-a do fundo do meu coração”, escreveu ainda. No vídeo, pode ver-se ainda as filhas desta família a oferecerem flores à madrasta, partilhando este momento de felicidade.

Leah deixa ainda uma mensagem ao ex-marido antes de terminar o vídeo: “Obrigada por me deixares fazer parte deste momento e por partilhá-la comigo <3.” “Bem-vinda à nossa equipa Shonda…amamos-te”, concluiu. Veja o vídeo: