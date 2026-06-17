Ninguém estava preparado para a reação deste avô ao conhecer a neta. Veja as imagens

O momento em que os pais de Giorgia Sorbello conhecem a primeira neta está a emocionar milhões de pessoas nas redes sociais.
No vídeo, gravado no quarto da maternidade, a influenciadora australiana surge sentada na cama com a bebé ao colo quando os pais entram para a visitar. Ao perceberem que acabaram de conhecer a primeira neta, ambos ficam visivelmente emocionados.
O pai não consegue conter as lágrimas, enquanto a mãe chora e sorri ao mesmo tempo perante a chegada da bebé. Ao lado de Giorgia, o marido acompanha a cena com um olhar ternurento.
A criadora de conteúdos explicou que ela e o companheiro decidiram não revelar o sexo do bebé durante a gravidez, tornando o momento ainda mais especial para a família.
"Decidimos manter o sexo do nosso bebé em segredo e a reação dos meus pais foi tudo. A primeira neta deles e um dos momentos mais especiais da minha vida", escreveu na legenda da publicação.
Partilhado no Instagram, o vídeo tornou-se viral e já reúne quase sete milhões de gostos.
As imagens têm sido amplamente divulgadas nas redes sociais e em Portugal foi partilhado pela atriz Inês Aires Pereira, que foi mãe recentemente.
Nos comentários, muitos utilizadores dizem ter ficado comovidos com a reação dos avós, sobretudo pela forma espontânea como viveram aquele primeiro encontro com a neta.