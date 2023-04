Esta mulher ‘casou-se’ com um boneco de pano e espera agora o segundo ‘filho’

Meirivone Rocha Moraes é uma mulher brasileira que acabou por ser notícia em jornais e até televisões em vários países.

Tudo graças à sua insólita história de vida. A mulher casou-se no ano passado com Marcelo, nada mais nada menos que um boneco de pano. Mais tarde, ‘nasceu’ o primeiro filho, Marcelinho. E agora anunciou que está ‘grávida’ de uma menina.

Mais conhecida por ‘Santinha’, a brasileira conta já com mais de 500 mil seguidores do TikTok e quase 60 mil no Instagram. “Estou muito feliz porque estou grávida do Marcelo novamente. Desta vez vamos ter uma menina.

Queríamos muito engravidar de novo, o Marcelo perguntava quando íamos ter outro bebê, e eu disse ‘um dia’”, contou nas redes sociais.

Percorra a galeria para ver as imagens desta família inusitada e veja nos vídeos que se seguem como foi o dia do casamento, transmitido em direto por emissoras de rádio e televisão locais.