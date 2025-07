Nem o New York Times ignorou o que aconteceu no céu em Portugal

Foi um daqueles momentos em que o céu parece querer contar uma história. No passado domingo, enquanto muitos procuravam alívio junto ao mar face à intensa vaga de calor que assolava Portugal, um fenómeno meteorológico raro surpreendeu quem se encontrava nas praias da região Centro. E o impacto visual foi tal que nem o prestigiado jornal norte-americano The New York Times resistiu a partilhá-lo com o mundo.

"Parecia uma cena saída de um filme", lê-se na publicação do New York Times no Instagram, acompanhada pelas imagens impressionantes. Do outro lado do Atlântico, o fenómeno despertou fascínio, e não foi para menos.

VEJA AQUI A PUBLICAÇÃO DO THE NEW YORK TIMES - https://www.instagram.com/p/DLsCQUAMFyf/

O que parecia, à distância, uma onda gigante prestes a engolir a costa portuguesa, era afinal uma formação de nuvens conhecida como "roll cloud", ou nuvem rolo, que avançava lentamente sobre as praias, deixando todos de olhos postos no céu, entre o espanto e a curiosidade.

Um fenómeno raro… e português

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o fenómeno registado entre Peniche e Póvoa de Varzim formou-se sobre o mar por volta das 15h30, tendo-se aproximado da costa entre as 17h00 e as 18h00. Trata-se de uma nuvem do tipo 'volutus', que só em 2017 passou a integrar oficialmente o atlas de nuvens da Organização Meteorológica Mundial.

Estas nuvens, que assumem uma impressionante forma tubular, resultam de diferenças térmicas entre a terra e o mar e podem ser acompanhadas por ventos fortes, como foi o caso.

Mas o mais fascinante é o seu visual dramático: parecem enrolar-se sobre si mesmas, como uma onda ou um tubo em movimento horizontal no céu. E foi exatamente essa imagem que correu mundo.

Do Instagram para o mundo

O vídeo que se tornou viral mostra dezenas de banhistas a observar em silêncio o céu que se transforma diante dos seus olhos. O New York Times captou esse momento e partilhou-o com milhões de seguidores, destacando como uma simples nuvem conseguiu paralisar a atenção de todos à sua passagem.