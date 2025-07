Vídeo impressionante mostra turistas a ficarem 'presos' numa onda gigante à beira-mar

Um vídeo captado por drone está a impressionar milhares nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que três turistas são apanhados por uma onda gigante numa praia de Acapulco, no México.

De acordo com o site The News Post, apesar dos alertas devido à forte agitação marítima provocada pela tempestade tropical Alvin, o grupo decidiu entrar no mar. Pouco depois, uma enorme parede de água arrastou-os, cobrindo por completo a faixa de areia.

O vídeo, com cerca de dois minutos, mostra os banhistas a lutarem contra as ondas, sendo por vezes engolidos pelo mar revolto. Segundo o autor das imagens, os três conseguiram sair sem ferimentos.

A tempestade tropical Alvin foi a primeira da temporada no Pacífico Oriental e causou ventos fortes e ondulação extrema ao longo da costa mexicana.