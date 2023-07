Funcionários de hospital no Rio de Janeiro abandonam doente sem pernas e algaliado na rua

Um homem sem pernas e algaliado foi abandonado na rua junto a um hospital do Rio de Janeiro, Brasil, onde tinha estado internado. O homem, que ainda não foi identificado, terá sido abandonado por dois funcionários daquela unidade.

A história aconteceu às portas do Hospital Municipal Pedro II e está a chocar o Brasil. Ao jornal Extra, Tatiana Borges, uma das pessoas que encontrou o homem, explicou que este estava “um pouco mais longe da porta do hospital". "Os lojistas que estavam lá contaram que os maqueiros disseram que iam deixar num lugar mais distante para não dar problema para eles. Ele estava de fralda, de sonda, sem condições de resolver nada", conta.

A mesma testemunha explicou ao jornal que o homem foi retirado do hospital depois de a assistente social lhe ter pedido o número de telefone de um familiar. O paciente negou-se a dar a informação e a funcionária referiu que já não poderia fazer nada por ele.

Depois de toda a indignação, o hospital terá levado novamente o paciente para dentro da unidade, tendo mais tarde divulgado um comunicado a explicar o que aconteceu: “O Serviço Social tentava articulação com uma instituição de acolhimento para recebê-lo, quando outros funcionários atenderam ao pedido do usuário para ser levado para fora, pois ele negava-se a permanecer no hospital, informando que teria alguém para ir buscá-lo. Ao ser observado que não havia ninguém para buscá-lo, mesmo contra a vontade do usuário, a unidade mantém-no sob guarda, até que o Serviço Social consiga encaminhá-lo para uma instituição de acolhimento, uma vez que não tem familiares próximos para recebê-lo”, pode ler-se.

O paciente é conhecido do hospital e terá sido abandonado na unidade pelo abrigo onde estava.

Depois de contactada pelo Globo, a Secretaria Municipal de Saúde brasileira salientou que o procedimento com este paciente não é o normal e que os dois funcionários que terão levado o homem para fora do hospital já foram demitidos.