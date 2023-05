Hugo tem 21 anos e a vida não lhe permitiu continuar a estudar. Foi ‘apanhado’ no bar da Universidade Nova a tocar piano e é inacreditável

A história de Hugo toca-nos no coração, mas ver o que faz ao piano comove qualquer alma. Porque é o talento em estado puro, sem aulas, sem pautas, tudo aprendido em pianos públicos sozinho. Foi graças a uma publicação no Linkedin, por parte de um professor da Universidade Nova School of Business and Economics, que este jovem de 21 anos começou a suscitar interesse em quem tropeçou nos seus vídeos.

Conta o docente, Carlos Diniz, que estava a entrar na universidade quando ‘apanhou’ Hugo a tocar no piano público do bar. Assumiu que o jovem seria estrangeiro e perguntou-lhe se podia filmar e como se chamava, em inglês. A resposta denunciou que era português e o professor perguntou-lhe se era aluno da instituição. “Não!”, respondeu-lhe Hugo. Eis o diálogo que se seguiu:

- Então como é que vieste aqui parar?

- Piano público! 😉

- Que idades tens? Então…, mas estudas?

- Tenho 21… gostava de acabar o 9.º ano… gostava de seguir e estudar eletrónica! Mas não dá… vidas…

- Então e o piano? A música!? Isto que estás a fazer é incrível… estás a tocar sem pauta… só de ouvido?

- O que eu queria era estudar… isto do piano eu aprendo sozinho em pianos públicos! Tenho mesmo vontade de tocar.

- Como é que descobriste este piano?

- Fui copeiro no restaurante aqui em cima… agora estou à procura de emprego… de algo.

Carlos Diniz conta ainda no seu post que Hugo Lopes é filho de pai cabo-verdiano e mãe espanhola.

O jovem tem uma conta de Instagram, na qual partilha vários vídeos de quando toca em pianos públicos na região de Lisboa. E é verdadeiramente imperdível.

Veja alguns dos vídeos:

Neste vídeo que se segue, Hugo Lopes toca 'Perfect', de Ed Sheeran:

Neste vídeo, o jovem toca a 'Marcha Turca', de Mozart, e na caixa de comentários, além de elogios, começam a surgir convites para atuações: