Suíça proíbe entrada de estrangeiros nesta piscina. Medida polémica gera revolta

Uma piscina pública em Porrentruy, na Suíça, está a ser alvo de críticas depois de implementar uma regra que impede a entrada de cidadãos franceses e estrangeiros durante este verão. A medida foi anunciada pelas autoridades locais e, segundo o site La Razón, já levou dezenas de pessoas a serem impedidas de entrar.

A decisão foi tomada pelo município de Porrentruy e pelo Sindicato Intercomunal do Distrito de Porrentruy (SIDP), com o objetivo de preservar “um ambiente sereno e respeitador” nas instalações. Só será permitida a entrada a cidadãos suíços, residentes legais no país ou pessoas com autorização de trabalho válida.

A piscina fica a poucos quilómetros da fronteira com França e, de acordo com os dados locais, até 95% dos utilizadores habituais são franceses. Por isso, apesar de a regra ser aplicada de forma geral, afeta sobretudo os vizinhos do outro lado da fronteira.

A medida está em vigor apenas durante a época balnear, até 31 de agosto, mas poderá ser prolongada, dependendo do comportamento dos utentes.

O presidente da câmara de Porrentruy, Philippe Eggertswyler, rejeita qualquer acusação de discriminação. “Esta decisão tem como objetivo proteger a convivência e garantir a segurança dos utilizadores”, afirmou em declarações citadas pelo La Razón. O autarca explica que têm sido registados comportamentos considerados inapropriados, como insultos, pequenos furtos e confrontos verbais.

“Queremos assegurar que os habitantes da nossa vila possam usufruir da piscina em tranquilidade”, acrescentou Eggertswyler, sublinhando que esta é uma medida temporária e excecional. Ainda assim, não descarta que venha a ser mantida se a situação o justificar.