Restaurante italiano aplaude gesto raro de dois adolescentes: "Foi tão inesperado quanto bonito"

Um pequeno gesto valeu uma grande lição de honestidade. De acordo com o HuffPost, o dono de um restaurante em Itália partilhou nas redes sociais uma situação que o marcou de forma especial: dois adolescentes foram ao seu estabelecimento, pagaram a conta e foram embora — mas pouco depois, um deles voltou para devolver 1 euro, convencido de que o troco tinha sido mal dado.

O empresário explicou que, na verdade, as contas estavam corretas. Ainda assim, o jovem insistiu em devolver o dinheiro. A atitude impressionou o hoteleiro, que ficou “profundamente grato” com o gesto e decidiu tornar a história pública.

“Gostaria de parabenizar os pais destas crianças”, escreveu, elogiando também a educação e o comportamento de muitos jovens que passam pelo seu restaurante. “Até agora, sempre encontrei jovens educados que cumprem, agradecem e quase sempre deixam uma gorjeta.”

Na mesma publicação, o dono do restaurante fez um apelo à honestidade e destacou que, embora nem todos os contextos sejam assim, trabalhar com este tipo de cliente é “um prazer”. E rematou com uma reflexão: “Numa altura em que as notícias estão cheias de episódios negativos, quis partilhar algo positivo, porque estas coisas, muitas vezes, têm menos impacto.”