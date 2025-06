Empregado de restaurante nem quis acreditar no que encontrou depois de família sair. “A culpa é dos pais”

O pior aconteceu: foram encontradas mortas as três irmãs que estavam desaparecidas

Foi num restaurante em Espanha que se viveu uma situação insólita que está a deixar as redes sociais ao rubro. O que era para ser apenas mais um turno de trabalho transformou-se num episódio insólito. O momento foi partilhado pela conta espanhola @soycamarero no X (antigo Twitter), e que rapidamente tornou-se viral.

Após a saída de um grupo de clientes, um empregado de mesa foi limpar a mesa e deparou-se com um cenário inesperado: várias caras desenhadas com ketchup em cima da mesa. A imagem foi publicada com um toque de ironia: “Que divertido…”, mas nem todos acharam graça.

Os comentários não tardaram a surgir, muitos deles a criticar a falta de educação e de responsabilidade parental: “A culpa é dos pais. Hoje em dia, os miúdos passam o dia colados aos ecrãs e ninguém lhes ensina o básico do respeito.” Houve até quem defendesse que os próprios pais deviam limpar o que sujaram.