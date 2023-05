Bombeiros espanhóis resgatam homem de 250 quilos preso numa montanha de lixo na própria casa

Um homem de 48 anos e 250 quilos de peso foi resgatado nesta quarta-feira pelos bombeiros, do seu apartamento em Barcelona, depois de ter sofrido uma queda e ter ficado preso numa montanha de lixo.

A polícia foi notificada de manhã de que Alejandro B. tinha caído em casa, não se conseguia levantar e não comia nem bebia há vários dias. O homem não saía de casa desde a pandemia, altura em que começou a trabalhar remotamente, e sofre, segundo o jornal El País, de Síndrome de Diógenes. Esta condição caracteriza-se por uma grave incapacidade para os cuidados e higiene pessoal, isolamento social marcado, acumulação de objetos inúteis, falta de pudor e recusa de ajuda

O resgate durou cerca de sete horas e foi preciso usar uma retroescavadora para remover, pela janela, uma quantidade imensa de lixo acumulada no apartamento. Desde as 8h30, os bombeiros removeram sacos, plásticos, caixas e outros detritos. Finalmente, pelas 12h, conseguiram chegar até ao homem, como relatou a jornalista Anna Punsí, citada pelo El País, e que partilhou um vídeo do momento nas redes sociais.

Depois de estabilizarem o doente e colocarem-no com suporte de oxigénio ainda demoraram três horas a conseguir retirá-lo de casa, com recurso a uma empilhadora.

“É escandaloso”, disse um dos vizinhos ao El Pais. Alejandro B. mora no apartamento onde sempre morou com os pais, até estes morrerem. O mesmo vizinho lamenta que os serviços sociais e a polícia não tenham agido perante um caso claro de doença. “Falaram com ele ao telefone e ficaram tranquilos quando ele disse que estava bem”, insiste este homem que, como outros vizinhos, pede para não ser identificado. Antes da pandemia, o homem trabalhava no aeroporto como especialista informático. “Uma carrinha trazia-o e levava-o, e subir só os quatro degraus de casa dele demorava 20 minutos”, relata o vizinho. Com a pandemia, o homem nunca mais saiu de casa.

Alejandro B. está agora hospitalizado e não corre risco de vida, comunicaram as autoridades.