Corredora e especialista em alimentação desportiva morre aos 36 anos

O mundo do desporto e da nutrição está de luto com a morte da atleta e doutorada em Ciências da Alimentação, Cristina Santurino, que faleceu no dia 10 de junho, precisamente no dia em que celebrava 36 anos.

Segundo avança o site El Periodico, Cristina era uma figura reconhecida no trail running em Espanha, com várias vitórias em provas de ultradistância, como o prestigiado Gran Trail de Peñalara. Mas o seu impacto ia muito além dos trilhos. Doutorada summa cum laude, dedicou grande parte da sua carreira a combater mitos da alimentação no desporto e a ensinar estratégias realistas e saudáveis para atletas de resistência.

Nas redes sociais, partilhava paisagens vulcânicas, conselhos sobre saúde e reflexões sobre desempenho físico. Defendia que cada corpo tem necessidades diferentes - e essa abordagem personalizada tornou-a uma referência entre ciclistas, corredores e outros atletas.

Em 2020, em plena fase de desconfinamento, protagonizou um dos desafios mais comentados entre corredores: percorreu sozinha o anel ciclável de Madrid (64 km), sem apoios e em 5 horas e 26 minutos. Um feito que ficou marcado como símbolo de liberdade e resistência, física e emocional.

A causa da sua morte ainda não foi divulgada oficialmente. Segundo a Cadena SER, "o corpo de Cristina foi encontrado na cama por um vizinho, depois de várias tentativas falhadas de contacto no dia do seu aniversário".

A atleta era também conhecida pela sua generosidade e rigor. Professores, alunos, colegas de prova e treinadores destacam a sua entrega à ciência, ao desporto e aos outros. Ensinava mais do que nutrição, falava de autoconhecimento, respeito pelo corpo e equilíbrio entre saúde e performance.

Estava inscrita para participar na Trail 100 Andorra este fim de semana. A sua morte gerou uma onda de mensagens emocionadas nas redes sociais, vindas de todos os que se cruzaram com ela, nos trilhos, nas aulas ou online. Recorda-se agora como uma mulher inspiradora, apaixonada pelo que fazia, e profundamente humana.