Durante vaga de calor, pai esquece-se de filho no carro. Bebé de dois anos perdeu a vida

Uma criança de dois anos e meio morreu esta terça-feira em Valls, na Catalunha, depois de ter sido esquecido dentro do carro pelo pai durante várias horas, em plena vaga de calor. As temperaturas chegaram aos 37 graus e tudo indica que a causa da morte foi um golpe de calor, embora a autópsia vá confirmar.

Segundo o jornal La Vanguarda, o pai, que não costumava levar o filho à creche, terá colocado a criança no carro de manhã, mas seguiu diretamente para o trabalho. Estacionou na zona industrial de Valls e saiu, sem se aperceber de que o filho ainda estava no banco de trás, possivelmente adormecido.

Só por volta das 15h é que outras pessoas notaram a presença da criança no interior do carro e chamaram os serviços de emergência. Quando os socorros chegaram, o menino já tinha sido retirado do carro e levado para um espaço coberto com ar condicionado, onde foram feitas tentativas de reanimação.

A polícia catalã está a investigar o caso, que poderá ser tratado como homicídio por negligência, embora a principal hipótese neste momento seja a de um trágico esquecimento.