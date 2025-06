Empresário morto por um leão durante um safari de luxo. Estava a ir à casa de banho

O empresário alemão Bernd Kebbel, de 59 anos, foi morto por um leão durante a madrugada de sábado, enquanto participava num safari de luxo na Namíbia.

O jornal CBNews avança que a vítima estava hospedada no Hoanib Skeleton Coast Camp, uma estância turística de tendas situada numa zona remota da região de Sesfontein, no noroeste do país.

De acordo com as autoridades namibianas, o ataque ocorreu quando Kebbel saiu da tenda para ir à casa de banho. O porta-voz do Ministério do Ambiente, Ndeshipanda Hamunyela, explicou ao jornal Informante que o leão foi afugentado por outros campistas, mas já era tarde demais para salvar o empresário. A polícia está a investigar o caso e deverá apresentar um relatório detalhado nos próximos dias.

Bernd Kebbel era conhecido na comunidade empresarial local como um defensor da conservação da vida selvagem. Segundo o Daily Mail, foi proprietário da empresa Off-Road-Centre, especializada em acessórios para veículos de safári, e estava envolvido em várias iniciativas de apoio à preservação ambiental na Namíbia.

Os leões adaptados ao deserto, como o que terá estado envolvido neste ataque, habitam esta região árida do país, onde as montanhas se cruzam com as dunas do deserto. Em 2023, estimava-se que existissem cerca de 60 adultos e mais de uma dezena de crias. No entanto, a seca severa que tem afetado a região provocou uma redução significativa das presas disponíveis, aumentando o risco de conflitos entre animais selvagens e seres humanos.