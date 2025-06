Homem agride bebé de 4 meses ao confundi-lo com um boneco 'reborn'. Vídeo é chocante

Câmaras de segurança captaram o momento em que um homem de 36 anos agrediu um bebé de quatro meses, acreditando tratar-se de um "bebé reborn", um boneco que é idêntico a um recém-nascido.

O incidente ocorreu na quinta-feira, no Brasil, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. As imagens mostram o suspeito, identificado como Filipe Martins Cruz, a aproximar-se do bebé e a fazer movimentos bruscos antes de o agredir.

O vídeo já está a circular por todas as redes sociais e mostra testemunhas no local a intervirem, segurando o homem e com alguma agressão física. O pai do bebé também interveio e atingiu o agressor com uma cadeira. Um terceiro homem tentou distrair a criança, que chorava durante a confusão. A Polícia Militar chegou pouco depois e prendeu o suspeito.

Segundo a Globo, os pais do bebé mostraram aos polícias os hematomas visíveis na cabeça da criança. A mãe, de 25 anos, contou que o homem, desconhecido para o casal, aproximou-se inicialmente para brincar com o bebé, mas rapidamente começou a afirmar que a criança era um "bebé reborn". Apesar de os pais confirmarem que o bebé era verdadeiro, o suspeito não acreditou e acabou por agredi-lo, causando um inchaço na cabeça da criança.

Após a detenção, os pais e o bebé foram transportados para o hospital, onde a equipa médica confirmou que o bebé não corre risco de vida.

Em depoimento, Filipe Martins Cruz afirmou que se irritou com a mãe da criança por esta supostamente querer furar a fila num trailer de snacks e que acreditava que o bebé era um boneco. O suspeito admitiu ter consumido álcool, mas a polícia afirmou que o homem estava sóbrio durante a abordagem.

O agressor foi levado até à Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil, situada no Barro Preto, em Belo Horizonte, onde o caso está a ser investigado.