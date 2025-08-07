Facebook Instagram

«Mãe, ajuda»: jovem desaparece durante uma visita a familiares e esta foi a sua última mensagem enviada à mãe

Uma tragédia que deixou uma família em desespero. Saiba tudo aqui
IOL
Há 1h e 52min
Um jovem de 18 anos da Carolina do Norte desapareceu na semana passada enquanto visitava familiares fora do estado, e a mãe revela que uma das últimas mensagens do filho, pedindo “ajuda”, continua a atormentá-la.

Segundo o site People, o jovem, Giovanni, viajou no final de julho para a Flórida com a família para visitar um parente em tratamento de quimioterapia. Giovanni estava entusiasmado com a oportunidade de conhecer a família do pai, que vive na Flórida, onde ele nasceu e morou até aos quatro anos, antes de se mudar para a Carolina do Norte com a mãe.

Apesar das preocupações, Bridgette confiava no filho quando ele combinou encontrar-se com três primos em Englewood, onde estava hospedado. Os primos foram buscá-lo por volta da 1h30 da manhã do dia 1 de agosto.

Menos de meia hora depois, o jovem enviou duas mensagens, incluindo um curto “Mãe, ajuda”, e tentou contactar a mãe por chamada e FaceTime, sem sucesso. Só horas mais tarde é que Bridgette viu as mensagens e uma chamada perdida de um dos primos, feita quase uma hora depois de Giovanni ter sido buscado.

Segundo o avô paterno, houve uma alteração e os primos terão deixado Giovanni abandonado à beira da estrada em Bradenton, Condado de Manatee. A mãe encontrou o telemóvel e a mochila do filho no local.

A mãe suspeita que os primos sabem mais do que revelam e critica a falta de ajuda deles e das autoridades na busca pelo jovem, sentindo que a resposta teria sido diferente se ele fosse mais novo.

Conhecido pela sua bondade e por cuidar do irmão com autismo, Giovanni é o mais velho de cinco filhos. Está a ser oferecida uma recompensa de 10 mil dólares por informações sobre o seu paradeiro.

A mãe, que lançou uma campanha de apoio, afirma: “Ele sabe o meu número de cor e nunca me enviaria uma mensagem a pedir ajuda se quisesse fugir. Eu faria tudo para o encontrar, mas neste momento sinto-me perdida e sem direção.”

