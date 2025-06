Menina de 11 anos salva irmã de atropelamento. O momento está a correr mundo

Foi no dia 2 de junho, que um ato de coragem e rapidez de pensamento por parte de uma menina de 11 anos, evitou um grande episódio de tragédia. O momento já está espalhado por toda a parte do mundo.

A jovem conseguiu salvar a sua irmã bebé de ser atingida por um carro elétrico descontrolado que embateu violentamente na entrada de um restaurante na China.

As imagens captadas por câmaras de vigilância mostram um scooter elétrico, a ganhar velocidade descontroladamente antes de embater na porta do estabelecimento. O veículo dirigia-se diretamente para a criança, que esteve em perigo iminente.

Foi nesse momento que a irmã mais velha correu instintivamente em direção ao bebé, conseguindo puxá-la para fora do caminho com apenas frações de segundo de antecedência. Num vídeo partilhado nas redes sociais, o avô das duas crianças elogiou a coragem da neta, afirmando: “Se ela não tivesse agido com tanta rapidez e bravura, as consequências podiam ter sido devastadoras.”

Segundo o site LumiNews, o condutor do carro pediu desculpas pelo sucedido e comprometeu-se a indemnizar o restaurante pelos danos causados.