O pior aconteceu: foram encontradas mortas as três irmãs que estavam desaparecidas

Depois de vários dias de buscas intensas e de um alerta emitido pelas autoridades do estado de Washington, nos Estados Unidos, confirmou-se o desfecho mais trágico. As três irmãs que tinham desaparecido após uma visita ao pai foram encontradas sem vida.

"O Departamento de Polícia de Wenatchee (WPD) lamenta informar que as três meninas desaparecidas foram encontradas mortas. Gostaríamos de expressar nossas sinceras e profundas condolências à família neste momento", pode ler-se no comunicado divulgado pelas autoridades.

A descoberta foi feita no dia 2 de junho, junto a um parque de campismo, onde estava também a carrinha do progenitor. O pai, Travis Decker, está agora em fuga e é suspeito de homicídio.

O site People avança que, as crianças, Paityn, de nove anos, Evelyn, de oito, e Olivia, de anos, foram dadas como desaparecidas depois de não regressarem a casa no dia previsto.

Os corpos das três meninas foram encontrados na tarde de segunda-feira, 2 de junho, perto de um parque de campismo no condado de Chelan, junto à viatura do pai, uma carrinha branca. A polícia não revelou a causa das mortes nem o local exato onde os corpos foram descobertos.

De acordo com a polícia de Wenatchee, Travis Decker está agora acusado de três homicídios em primeiro grau e um crime de rapto. O homem tem experiência militar e poderá estar armado, sendo considerado perigoso.

Travis Decker tinha já um mandado de detenção por violar os termos de guarda parental. Estava sem residência fixa e vivia entre o carro e vários alojamentos temporários. A visita com as filhas estava autorizada, mas o pai não as devolveu no tempo estipulado, deixando de responder às tentativas de contacto.

As autoridades pedem agora a colaboração da população e apelam a que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja comunicada.