Duas mulheres receberam a notícia de que iriam ser avós e não nos cansamos de ver a reação de ambas. Lina Siciliano, de 36 anos e, no momento do vídeo, grávida de nove semanas do primeiro filho, decidiu filmar o momento que deu a notícia à sua mãe, Serafina, e à sua sogra, Connie, em maio de 2019.

As imagens tornaram-se virais e foram agora recordadas nas contas de redes sociais que ambas as avós têm em conjunto 'Your Nonnas'. Veja aqui: