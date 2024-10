Tomar esta vitamina ajuda a combater a depressão, fadiga e irritabilidade

As melhores raças de cães para quem sofre de depressão

Os estados depressivos podem vir acompanhados de ansiedade, insónias, perda de apetite e uma falta generalizada de energia, levando à ausência de motivação e prazer em atividades quotidianas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) sublinha que a depressão resulta de uma interação complexa entre fatores sociais, psicológicos e biológicos, estando também muito relacionada com a saúde física.

A depressão, fadiga crónica e alterações de humor exigem acompanhamento obrigatório por parte de profissionais de saúde e não há nenhum suplemento que consiga resolver um quadro depressivo.

Mas, vários estudos têm apontado para uma relação entre a deficiência de vitamina B12 e a depressão, o cansaço extremo e as alterações de humor. Uma investigação conduzida pela Universidade de Cambridge, citada pelo site mexicano El Universal, revelou que há uma forte ligação entre níveis baixos de vitamina B12 e a depressão, estimando que as pessoas com défice desta vitamina apresentam até 51% mais probabilidades de desenvolver sintomas depressivos.

A vitamina B12, conforme destacado pelo Instituto Mayo Clinic, citado pelo mesmo site, desempenha funções cruciais no organismo, incluindo a formação de glóbulos vermelhos, o metabolismo celular, a função nervosa e a produção de ADN. A sua falta pode manifestar-se através de sintomas como anemia, fadiga, fraqueza muscular, problemas intestinais, danos nervosos e distúrbios de humor. Por isso, é fundamental garantir que o corpo receba quantidades adequadas desta vitamina.

Para assegurar a presença de vitamina B12 no organismo, uma das melhores soluções é incluí-la na alimentação. A Clínica Universidade de Navarra, em Espanha, recomenda o consumo de alimentos ricos nesta vitamina, como fígado, sardinhas, atum, salmão, ovos, carne de porco e vaca, queijos como Emmental, entre outros. Desta forma, pode-se prevenir o desenvolvimento de condições relacionadas com a sua deficiência, promovendo um melhor estado de saúde física e mental.

