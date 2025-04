Farmacêutica analisa o primeiro sérum do Lidl que tanto esperávamos

É uma novidade nas prateleiras do Lidl e já está a dar que falar entre os especialistas de skincare. A farmacêutica Iolanda Pereira foi uma das profissionais desta área a chamar a atenção para a grande novidade: o Cien Sérum Vitamina C.

“Neste caso, não temos vitamina C pura, temos sim glucósido ascorbilo, que é um derivado da vitamina C, logo como terceiro ingrediente”, começa por explicar. Mas, qual o objetivo deste produto? “Iluminar a pele, diminuir aspeto mais cansado, prevenir o dano oxidativo e o envelhecimento cutâneo”, refere a farmacêutica com pós-graduação em cosmetologia.

O extrato de laranja e acerola e os ativos hidratantes como ácido hialurónico e aloé vera deste produto são também destacados pela especialista, que sugere este produto como uma boa opção para quem quer introduzir na sua rotina um bom sérum de vitamina C acessível.

A embalagem tem 30 ml, um tamanho muito prático para trazer no nécessaire, na mala do dia-a-dia ou no saco do ginásio.

Porquê escolher este sérum?

Vitamina C Antioxidante: Ajuda a reforçar as defesas naturais da pele contra os radicais livres. Um verdadeiro sérum antioxidante Cien para proteger o rosto no dia a dia.

Brilho natural e pele uniforme: Este sérum iluminador com vitamina C reduz sinais de irritação induzidos pela luz, dando à pele um aspeto homogéneo e revitalizado.

Fórmula leve e rápida absorção: Ideal para usar antes do hidratante ou da maquilhagem, sem sensação oleosa.

Como aplicar?