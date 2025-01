Viroses e constipações? Esta fruta tem 30 vezes mais vitamina C do que a laranja

Com a chegada dos dias mais frios, as constipações e gripes tornam-se mais frequentes. Para ajudar a reforçar o sistema imunitário ou na recuperação destes problemas, muitas pessoas aumentam o consumo de vitamina C, o que faz sentido. Mas, embora as laranjas e tangerinas sejam as escolhas mais frequentes, sabia que existe uma fruta ainda mais rica neste nutriente?

Chama-se acerola e, de acordo com a base de dados FoodData Central, site oficial do governo dos Estados Unidos, a característica mais marcante desta fruta tropical é, sem dúvida, o seu altíssimo teor de vitamina C, que representa 2796% da Dose Diária Recomendada (DDR) em apenas 100 gramas.

Ou seja, a acerola tem 1.677 miligramas desta vitamina, sendo que a laranja contém 53 miligramas, por cada 100 gramas.

Além da vitamina C, a acerola é muito rica noutros nutrientes. Por cada 100 gramas, fornece 32 calorias, 8 gramas de hidratos de carbono (dos quais 1,1 gramas correspondem a fibras, que contribuem para a saúde intestinal) e 0,4 gramas de proteína.

A quantidade de gordura é quase insignificante e não contém colesterol. Entre os minerais, destaca-se o potássio, com 146 miligramas, que corresponde a 4% da DDR e é benéfico para a saúde cardiovascular, além de conter ainda pequenas quantidades de cálcio, ferro e magnésio.

Como posso consumir acerola em Portugal?

A acerola é originária das Antilhas, América Central, e norte da América do Sul. Por isso, para consumi-la em Portugal o mais fácil é comprá-la em polpa congelada, disponível de várias marcas e à venda em vários supermercados como o Auchan ou El Corte Inglés. Custa cerca de 10€/Kg, podendo normalmente comprar em embalagens de 100 gramas que custam cerca de 1 euro.

A acerola pode ainda ser encontrada em pó, cápsulas ou comprimidos. Muitas marcas de sumos embalados já introduziram a acerola nos seus produtos.

Qual o efeito da vitamina C no nosso organismo?

Devido à sua função como antioxidante e ao seu papel na função imunitária, a vitamina C tem sido promovida como um meio para ajudar a prevenir e/ou tratar várias condições de saúde. “O uso profilático de vitamina C pode encurtar a duração da constipação em 8% nos adultos e 14% nas crianças”, refere, por exemplo, o National Institutes of Health dos Estados Unidos.

Esta vitamina é fundamental para a biossíntese de colagénio e determinados neurotransmissores, refere a Direção-Geral de Saúde. Está envolvida no metabolismo proteico e tem ainda poder antioxidante e a capacidade de regenerar outros antioxidantes no corpo tais como a Vitamina E. Além disso, sublinha a DGS, tem um papel importante no sistema imunitário e promove a absorção do ferro.