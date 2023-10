Constipações? Esta fruta à venda no El Corte Inglés tem 50 vezes mais vitamina C do que a laranja

Chega o frio e muitas pessoas procuram aumentar o seu consumo de vitamina C, já que esta tem um papel importante na nossa saúde, sendo essencial para as nossas defesas, para a síntese de colagénio, absorção de ferro e bem-estar cardiovascular. Mas, se tem tendência a ir procurar a vitamina C à laranja ou à tangerina, atenção… há uma fruta ainda mais rica!

A vitamina C é uma das 13 essenciais para o nosso corpo e, idealmente, devemos ir buscá-la, diariamente, à nossa alimentação. Dependendo da fase de vida, o consumo diário recomendado varia entre os 15 mg para crianças entre um e três anos e os 120 mg para lactantes.

Talvez a tendência mais comum seja procurar a vitamina C em laranjas e tangerinas. No entanto, de acordo com o site Saber Vivir, há uma fruta que tem ainda mais vitamina C (cerca de 2000 mg por 100 g), a acerola.

Para quem não conhece, a acerola é uma fruta originária da América Central, América do Sul e Caribe que, além de rica em vitamina C, tem também vitamina A, do complexo B, cálcio, ferro, fosforo e potássio.

Por ser rica em vitaminas e minerais, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, é antioxidante, melhora a pele, ajuda a manter a saúde ocular e cardiovascular e auxilia a digestão.

Por ser uma fruta típica de zonas com clima tropicais, não é fácil encontrar acerola fresca em Portugal. A solução poderá passar por comprar a sua polpa congelada, disponível em várias superfícies comerciais, como e o caso do El Corte Inglés.