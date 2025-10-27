Facebook Instagram
Aliviam dores musculares e estimulam a produção de colagénio: 4 alimentos com mais potássio do que a banana

Descubra quatro alimentos que contêm mais potássio que a banana e que ajudam a aliviar dores musculares, controlar a pressão arterial e estimular a produção de colagénio para uma pele mais saudável
A banana é frequentemente considerada a fonte mais rica em potássio, mas existem outros alimentos que superam este fruto em termos de conteúdo mineral e oferecem ainda mais benefícios para a saúde. O potássio é essencial para o funcionamento muscular, ajuda a controlar a pressão arterial e contribui para a produção de colagénio, fundamental para a pele.

De acordo com o site El Cronista, entre os alimentos que se destacam estão a soja em grão, que fornece cerca de 1800 mg de potássio por 100 g; o abacate, com 485 mg por 100 g e rico em gorduras saudáveis e antioxidantes; os espinafres cozidos, com 466 mg por 100 g, que também são fonte de vitaminas essenciais para a síntese de colagénio; e a batata, com aproximadamente 400 mg por 100 g, melhor aproveitada quando cozida ou ao vapor com casca.

Incluir estes alimentos na dieta permite não só garantir um aporte elevado de potássio, mas também obter vitaminas e minerais que trabalham em conjunto para fortalecer os músculos, proteger o coração e manter a pele saudável e elástica. A banana continua a ser nutritiva e prática, mas diversificar as opções é a chave para uma alimentação mais completa.

