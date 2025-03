Pele radiante e mais energia: descubra os benefícios dos suplementos da Mercadona

Os suplementos alimentares podem ser um ótimo complemento para o dia a dia, ajudando na saúde, bem-estar e desempenho do organismo.

A Mercadona tem várias opções, desde apoio ao sono até benefícios para as articulações e digestão. A criadora de conteúdos @gimaymabraga partilhou um vídeo no Instagram onde mostra cada suplemento e explica a funcionalidade de cada um.

Melatonina – Para um sono mais tranquilo

Se tem dificuldade em dormir ou quer melhorar a qualidade do sono, a melatonina pode ser uma boa aliada. Este suplemento ajuda a relaxar e promove um descanso profundo. Basta tomar uma cápsula, 30 minutos antes de dormir.

Colagénio – Para uma pele mais radiante

O colagénio é essencial para a saúde da pele, unhas e cabelo. Com o tempo, a produção natural do corpo diminui, e um suplemento pode ajudar a manter a firmeza e hidratação da pele, deixando-a com um aspeto mais jovem.

Articular Forte – Apoio para as articulações

Para quem quer cuidar da saúde articular, este suplemento pode ser uma boa escolha. Ajuda a fortalecer as articulações e contribui para a mobilidade. A recomendação é tomar uma cápsula por dia.

Memory Forte – Suporte para a memória

Ideal para quem quer manter a mente ativa e melhorar a capacidade de concentração. Este suplemento contém ingredientes que ajudam no desempenho cognitivo e na função cerebral.

Ómega 3 – Benefícios para o coração e cérebro

O ómega 3 é um ácido gordo essencial que ajuda a manter a saúde cardiovascular e cerebral. Além disso, tem propriedades anti-inflamatórias. A dose recomendada é de duas cápsulas por dia.

Probiótico – Equilíbrio para a digestão

Os probióticos são microorganismos benéficos que ajudam a equilibrar a flora intestinal, promovendo uma digestão mais saudável. Este suplemento é uma excelente opção para quem quer melhorar a saúde digestiva.