Pouco se fala nesta vitamina essencial à nossa vida. Em que alimentos existe?

Vitamina C, ácido hialurónico e resultados comprovados: este é o sérum mais vendido da Amazon

Como as deficiências de vitaminas afetam o sono

Todos consumimos diariamente alimentos essenciais para a nossa saúde, muitas vezes sem termos consciência das vitaminas que contêm ou do impacto que têm no nosso organismo. Entre esses nutrientes, há alguns que não são muito famosos ou mediáticos, mas que desempenham um papel fundamental no nosso bem-estar. A vitamina K é um desses exemplos, sendo uma das vitaminas mais necessárias sem que nos apercebamos da sua importância.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), a vitamina K é uma vitamina lipossolúvel presente em diversos alimentos e disponível também em forma de suplementos alimentares. Esta vitamina apresenta-se como uma família de compostos com uma estrutura química semelhante, entre os quais se destacam a filoquinona (vitamina K1) alimentos ricos em vegetais (ver exemplos na galeria acima) e menaquinona (vitamina K2) alimentos de origem animal e produtos fermentados (ver exemplos na galeria acima).

Existem ainda algumas frutas que contêm esta vitamina, mas em quantidades bastante pequenas (veja na galeria acima).

Qual o efeito no nosso organismo?

A vitamina K desempenha funções essenciais no organismo, sendo responsável por regular os processos de coagulação do sangue, ajudando na cicatrização de feridas. Ajuda a fixar o cálcio nos ossos, contribuindo para a sua resistência e previne problemas nos ossos. Pode prevenir a calcificação arterial, reduzindo o risco de doenças cardíacas.

A quantindade de consumo necessária diária

Segundo o site da NHS (Serviço Nacional de Saúde britânico), os adultos necessitam de cerca de 1 micrograma de vitamina K por cada quilograma de peso corporal. Por exemplo, uma pessoa que pese 65 kg necessita de 65 microgramas de vitamina K diariamente, enquanto alguém com 75 kg precisa de 75 microgramas.

Felizmente, é possível obter a quantidade necessária através de uma alimentação variada e equilibrada, que inclua os alimentos que pode ver na galeria acima. O corpo também armazena a vitamina K no fígado para uso futuro, o que significa que não precisa de a consumir diariamente em grandes quantidades.