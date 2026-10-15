Desporto
Vítor Baía
Vítor Baía | Foto: Instagram

É uma lenda do FC Porto e da Seleção. 20 anos depois de se despedir dos relvados, Vítor Baía está completamente diferente e esta é a sua nova vida
Mafalda Mourão
Há 2h e 36min

Já não defende a baliza do FC Porto, mas Vítor Baía continua a dar que falar e mostra como é a sua vida longe dos relvados

Foi uma das grandes figuras do FC Porto, conquistou títulos em Portugal e em Espanha e entrou para a história do futebol europeu. Mas o que é feito de Vítor Baía depois de pendurar as luvas? Aos 57 anos, o antigo guarda-redes continua ligado ao desporto, participa em eventos e conferências, dedica-se a causas sociais e partilha nas redes sociais momentos da vida em família.

Há futebolistas que ficam para sempre associados às defesas que fizeram, aos troféus que levantaram e às noites europeias que ajudaram a tornar inesquecíveis. Vítor Baía é um desses nomes. Para os adeptos do FC Porto, foi muito mais do que um guarda-redes: foi uma das figuras de uma geração que levou o clube a conquistar alguns dos maiores títulos da sua história.

Hoje, a rotina é diferente. Já não tem de preparar cada fim de semana para defender uma baliza, mas o futebol continua a fazer parte da sua vida. Entre iniciativas ligadas à modalidade, encontros com antigas figuras do desporto, compromissos públicos e momentos partilhados com a família, o antigo internacional português mantém uma presença regular fora dos relvados.

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No Instagram, onde reúne cerca de 172 mil seguidores, Vítor Baía mostra algumas dessas facetas. As publicações revelam um quotidiano que cruza o desporto, os eventos sociais, as amizades e a vida familiar.

Mas há também um projeto que ocupa um lugar especial no seu percurso: a Fundação Vítor Baía, criada para apoiar crianças, jovens e outras pessoas em situação de vulnerabilidade.

De guarda-redes do FC Porto a uma das figuras mais tituladas do futebol

Vítor Manuel Martins Baía nasceu a 15 de outubro de 1969, em São Pedro da Afurada, Vila Nova de Gaia. Começou a jogar futebol ainda jovem e chegou ao FC Porto com apenas 13 anos. A estreia na equipa principal aconteceu em setembro de 1989, frente ao Vitória de Guimarães, quando tinha 19 anos.

O que se seguiu foi uma carreira que o transformou numa referência da baliza portista. Ao longo de duas passagens pelo clube, intercaladas por uma experiência no FC Barcelona, conquistou títulos nacionais e internacionais e construiu uma relação duradoura com os adeptos.

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No total, representou o FC Porto e o Barcelona, tendo terminado a carreira profissional em 2007, aos 37 anos. Pela Seleção Nacional, somou 80 internacionalizações e participou no Euro 1996, no Euro 2000 e no Campeonato do Mundo de 2002.

O currículo ajuda a explicar a dimensão da sua figura no futebol português. Ao serviço do FC Porto, conquistou dez campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, várias Supertaças e os principais troféus europeus que marcaram a histórica equipa orientada por José Mourinho.

A passagem por Espanha também deixou marcas. No Barcelona, venceu a Taça das Taças em 1997, além de outros troféus nacionais. A experiência permitiu-lhe conhecer outro contexto competitivo e partilhar balneário com algumas das grandes figuras do futebol internacional.

A Liga dos Campeões e uma carreira que entrou para a história

Entre os momentos mais importantes da carreira de Vítor Baía está a conquista da Liga dos Campeões, em 2004. O FC Porto venceu o Mónaco por 3-0 na final disputada em Gelsenkirchen, na Alemanha, numa temporada em que a equipa de José Mourinho surpreendeu a Europa.

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Um ano antes, os dragões tinham conquistado a Taça UEFA, depois da final frente ao Celtic, em Sevilha. Em 2004, a equipa voltou a erguer um troféu europeu, confirmando uma das fases mais marcantes da história recente do clube.

Baía foi também distinguido como melhor guarda-redes europeu da época 2003/04, numa altura em que voltou a estar entre os nomes de referência da posição.

A carreira ficou ainda marcada pela conquista da Taça das Taças com o Barcelona, em 1997. Com estes triunfos, o português passou a integrar um grupo restrito de jogadores que venceram as três principais competições europeias de clubes da época: Taça das Taças, Taça UEFA e Liga dos Campeões.

Quando anunciou o fim da carreira, em junho de 2007, deixou para trás centenas de jogos e um palmarés que continua a ser uma das marcas mais reconhecidas do seu percurso.

O que aconteceu depois de deixar o futebol?

Ao contrário de outros antigos jogadores que se afastam progressivamente da modalidade, Vítor Baía manteve-se próximo do mundo do futebol depois de pendurar as luvas.

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Numa primeira fase, assumiu funções ligadas às relações externas do FC Porto. Mais tarde, integrou a estrutura diretiva do clube, tendo sido vice-presidente e administrador da SAD durante a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa.

O ciclo terminou em 2024, na sequência da eleição de André Villas-Boas para a presidência do FC Porto. Desde então, Baía deixou de ocupar os cargos diretivos que desempenhava no clube.

Essa mudança representou uma nova etapa profissional. O antigo guarda-redes passou a ter maior visibilidade noutras iniciativas, mantendo-se ligado ao desporto através de encontros, eventos, conferências e projetos relacionados com o futebol.

Em novembro de 2025, numa entrevista à Tribuna do Expresso, falou precisamente sobre a carreira, os anos como dirigente e o período que se seguiu à saída da estrutura portista.

A ligação ao futebol continua também a surgir nas suas participações públicas. Em janeiro de 2026, esteve no Record Talks, onde recordou episódios da carreira e falou sobre a importância que atribuía à preparação mental numa época em que esse tema tinha menos visibilidade no futebol.

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O antigo guarda-redes continua, assim, a ser chamado a partilhar a experiência acumulada ao longo de décadas numa modalidade que conhece por dentro.

Fundação Vítor Baía: o projeto solidário que criou em 2004

Para lá do futebol profissional, há uma vertente do percurso de Vítor Baía que merece destaque: o trabalho social desenvolvido através da fundação que leva o seu nome.

A Fundação Vítor Baía 99 foi criada em junho de 2004. A sua missão passa por apoiar o desenvolvimento social, económico, cultural, educativo, desportivo e artístico de pessoas em situação de vulnerabilidade, com especial atenção às crianças e aos adolescentes.

O objetivo é contribuir para melhorar as condições de vida de quem enfrenta dificuldades, recorrendo a diferentes formas de apoio e procurando mobilizar recursos para responder a necessidades concretas.

Ao longo do seu percurso, a fundação esteve associada a iniciativas de apoio a instituições de solidariedade, à disponibilização de materiais desportivos, educativos e lúdicos e à entrega de material hospitalar a serviços pediátricos, entre outras ações divulgadas publicamente.

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O projeto nasceu num período em que Baía ainda estava ligado ao futebol profissional e tornou-se uma dimensão importante da sua identidade fora dos relvados.

A fundação representa, assim, uma forma de transformar a notoriedade conquistada no desporto numa oportunidade de apoiar outras pessoas, com especial atenção aos mais novos.

Embora a sua atividade não tenha a mesma exposição mediática dos grandes jogos europeus que marcaram a carreira do antigo guarda-redes, o trabalho solidário faz parte do percurso que construiu para lá da competição.

A família ocupa um lugar central na vida de Vítor Baía

Se o futebol marcou grande parte da sua vida, a família é hoje uma das dimensões que o antigo guarda-redes destaca publicamente.

Vítor Baía tem filhos de relações anteriores e, atualmente, partilha a vida com Andreia Santos, nutricionista. O casal tem também um filho em comum, Rodrigo.

Em maio de 2026, numa publicação dedicada à companheira, Baía deixou uma mensagem de agradecimento na qual destacou a força, a dedicação e o equilíbrio que Andreia Santos traz à família. Terminou a declaração com uma frase reveladora da importância que atribui a esta fase da vida: afirmou sentir-se um homem muito feliz por ter a família que tem.

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A mensagem foi partilhada nas redes sociais e retomada pela imprensa, mostrando um lado mais pessoal do antigo futebolista, habitualmente associado às conquistas desportivas e à ligação ao FC Porto.

Também os momentos familiares surgem ocasionalmente nas suas publicações, num registo que alterna entre compromissos profissionais, encontros com amigos e ocasiões especiais.

Sem expor todos os detalhes da vida privada, Baía deixa perceber que esta é uma dimensão importante da sua rotina atual.

172 mil seguidores no Instagram: o dia a dia para lá do futebol

A presença digital é outra forma de acompanhar aquilo que é feito de Vítor Baía. A conta oficial de Instagram, @officialvitorbaia, reúne cerca de 172 mil seguidores, segundo os dados consultados.

É através desta plataforma que o antigo guarda-redes partilha parte do seu quotidiano e mantém o contacto com os adeptos que acompanharam a carreira.

As publicações incluem presenças em eventos desportivos, encontros com figuras do futebol, iniciativas públicas, conferências e momentos de convívio com amigos. A família também aparece neste retrato, em ocasiões especiais e mensagens dirigidas às pessoas mais próximas.

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A relação com o desporto continua, por isso, a ser visível, mesmo sem a rotina competitiva que o acompanhou durante quase duas décadas.

Para quem o conheceu sobretudo pelas defesas ao serviço do FC Porto, estas imagens mostram uma faceta diferente: a de um antigo atleta que continua a circular no meio desportivo, a participar em iniciativas públicas e a preservar as relações construídas ao longo da carreira.

Vítor Baía continua ligado ao futebol, mas vive uma fase diferente

A vida de Vítor Baía depois do futebol profissional não se resume a recordar troféus ou a revisitar os grandes momentos da carreira. A passagem pela direção do FC Porto, o trabalho associado à fundação, a participação em eventos e conferências e a presença nas redes sociais mostram diferentes formas de manter uma ligação à modalidade.

A família ocupa também um lugar destacado nas mensagens que partilha publicamente, num período em que já não tem a exigência diária da competição profissional.

Aos 56 anos, o antigo guarda-redes continua a ser uma figura reconhecida do futebol português. O seu nome permanece ligado às grandes conquistas do FC Porto e a uma geração que marcou a história do clube, mas o presente é feito de outros compromissos.

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As luvas ficaram para trás em 2007. A ligação ao futebol, essa, nunca desapareceu.

Veja agora, na nossa galeria, as melhores fotos de Vítor Baía que preparámos para si!

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