É uma lenda do FC Porto e da Seleção. 20 anos depois de se despedir dos relvados, Vítor Baía está completamente diferente e esta é a sua nova vida

Foi uma das grandes figuras do FC Porto, conquistou títulos em Portugal e em Espanha e entrou para a história do futebol europeu. Mas o que é feito de Vítor Baía depois de pendurar as luvas? Aos 57 anos, o antigo guarda-redes continua ligado ao desporto, participa em eventos e conferências, dedica-se a causas sociais e partilha nas redes sociais momentos da vida em família.

Há futebolistas que ficam para sempre associados às defesas que fizeram, aos troféus que levantaram e às noites europeias que ajudaram a tornar inesquecíveis. Vítor Baía é um desses nomes. Para os adeptos do FC Porto, foi muito mais do que um guarda-redes: foi uma das figuras de uma geração que levou o clube a conquistar alguns dos maiores títulos da sua história.

Hoje, a rotina é diferente. Já não tem de preparar cada fim de semana para defender uma baliza, mas o futebol continua a fazer parte da sua vida. Entre iniciativas ligadas à modalidade, encontros com antigas figuras do desporto, compromissos públicos e momentos partilhados com a família, o antigo internacional português mantém uma presença regular fora dos relvados.

No Instagram, onde reúne cerca de 172 mil seguidores, Vítor Baía mostra algumas dessas facetas. As publicações revelam um quotidiano que cruza o desporto, os eventos sociais, as amizades e a vida familiar.

Mas há também um projeto que ocupa um lugar especial no seu percurso: a Fundação Vítor Baía, criada para apoiar crianças, jovens e outras pessoas em situação de vulnerabilidade.

De guarda-redes do FC Porto a uma das figuras mais tituladas do futebol

Vítor Manuel Martins Baía nasceu a 15 de outubro de 1969, em São Pedro da Afurada, Vila Nova de Gaia. Começou a jogar futebol ainda jovem e chegou ao FC Porto com apenas 13 anos. A estreia na equipa principal aconteceu em setembro de 1989, frente ao Vitória de Guimarães, quando tinha 19 anos.

O que se seguiu foi uma carreira que o transformou numa referência da baliza portista. Ao longo de duas passagens pelo clube, intercaladas por uma experiência no FC Barcelona, conquistou títulos nacionais e internacionais e construiu uma relação duradoura com os adeptos.

No total, representou o FC Porto e o Barcelona, tendo terminado a carreira profissional em 2007, aos 37 anos. Pela Seleção Nacional, somou 80 internacionalizações e participou no Euro 1996, no Euro 2000 e no Campeonato do Mundo de 2002.

O currículo ajuda a explicar a dimensão da sua figura no futebol português. Ao serviço do FC Porto, conquistou dez campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, várias Supertaças e os principais troféus europeus que marcaram a histórica equipa orientada por José Mourinho.

A passagem por Espanha também deixou marcas. No Barcelona, venceu a Taça das Taças em 1997, além de outros troféus nacionais. A experiência permitiu-lhe conhecer outro contexto competitivo e partilhar balneário com algumas das grandes figuras do futebol internacional.

A Liga dos Campeões e uma carreira que entrou para a história

Entre os momentos mais importantes da carreira de Vítor Baía está a conquista da Liga dos Campeões, em 2004. O FC Porto venceu o Mónaco por 3-0 na final disputada em Gelsenkirchen, na Alemanha, numa temporada em que a equipa de José Mourinho surpreendeu a Europa.

Um ano antes, os dragões tinham conquistado a Taça UEFA, depois da final frente ao Celtic, em Sevilha. Em 2004, a equipa voltou a erguer um troféu europeu, confirmando uma das fases mais marcantes da história recente do clube.

Baía foi também distinguido como melhor guarda-redes europeu da época 2003/04, numa altura em que voltou a estar entre os nomes de referência da posição.

A carreira ficou ainda marcada pela conquista da Taça das Taças com o Barcelona, em 1997. Com estes triunfos, o português passou a integrar um grupo restrito de jogadores que venceram as três principais competições europeias de clubes da época: Taça das Taças, Taça UEFA e Liga dos Campeões.

Quando anunciou o fim da carreira, em junho de 2007, deixou para trás centenas de jogos e um palmarés que continua a ser uma das marcas mais reconhecidas do seu percurso.

O que aconteceu depois de deixar o futebol?

Ao contrário de outros antigos jogadores que se afastam progressivamente da modalidade, Vítor Baía manteve-se próximo do mundo do futebol depois de pendurar as luvas.

Numa primeira fase, assumiu funções ligadas às relações externas do FC Porto. Mais tarde, integrou a estrutura diretiva do clube, tendo sido vice-presidente e administrador da SAD durante a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa.

O ciclo terminou em 2024, na sequência da eleição de André Villas-Boas para a presidência do FC Porto. Desde então, Baía deixou de ocupar os cargos diretivos que desempenhava no clube.

Essa mudança representou uma nova etapa profissional. O antigo guarda-redes passou a ter maior visibilidade noutras iniciativas, mantendo-se ligado ao desporto através de encontros, eventos, conferências e projetos relacionados com o futebol.

Em novembro de 2025, numa entrevista à Tribuna do Expresso, falou precisamente sobre a carreira, os anos como dirigente e o período que se seguiu à saída da estrutura portista.

A ligação ao futebol continua também a surgir nas suas participações públicas. Em janeiro de 2026, esteve no Record Talks, onde recordou episódios da carreira e falou sobre a importância que atribuía à preparação mental numa época em que esse tema tinha menos visibilidade no futebol.

O antigo guarda-redes continua, assim, a ser chamado a partilhar a experiência acumulada ao longo de décadas numa modalidade que conhece por dentro.

Fundação Vítor Baía: o projeto solidário que criou em 2004

Para lá do futebol profissional, há uma vertente do percurso de Vítor Baía que merece destaque: o trabalho social desenvolvido através da fundação que leva o seu nome.

A Fundação Vítor Baía 99 foi criada em junho de 2004. A sua missão passa por apoiar o desenvolvimento social, económico, cultural, educativo, desportivo e artístico de pessoas em situação de vulnerabilidade, com especial atenção às crianças e aos adolescentes.

O objetivo é contribuir para melhorar as condições de vida de quem enfrenta dificuldades, recorrendo a diferentes formas de apoio e procurando mobilizar recursos para responder a necessidades concretas.

Ao longo do seu percurso, a fundação esteve associada a iniciativas de apoio a instituições de solidariedade, à disponibilização de materiais desportivos, educativos e lúdicos e à entrega de material hospitalar a serviços pediátricos, entre outras ações divulgadas publicamente.

O projeto nasceu num período em que Baía ainda estava ligado ao futebol profissional e tornou-se uma dimensão importante da sua identidade fora dos relvados.

A fundação representa, assim, uma forma de transformar a notoriedade conquistada no desporto numa oportunidade de apoiar outras pessoas, com especial atenção aos mais novos.

Embora a sua atividade não tenha a mesma exposição mediática dos grandes jogos europeus que marcaram a carreira do antigo guarda-redes, o trabalho solidário faz parte do percurso que construiu para lá da competição.

A família ocupa um lugar central na vida de Vítor Baía

Se o futebol marcou grande parte da sua vida, a família é hoje uma das dimensões que o antigo guarda-redes destaca publicamente.

Vítor Baía tem filhos de relações anteriores e, atualmente, partilha a vida com Andreia Santos, nutricionista. O casal tem também um filho em comum, Rodrigo.

Em maio de 2026, numa publicação dedicada à companheira, Baía deixou uma mensagem de agradecimento na qual destacou a força, a dedicação e o equilíbrio que Andreia Santos traz à família. Terminou a declaração com uma frase reveladora da importância que atribui a esta fase da vida: afirmou sentir-se um homem muito feliz por ter a família que tem.

A mensagem foi partilhada nas redes sociais e retomada pela imprensa, mostrando um lado mais pessoal do antigo futebolista, habitualmente associado às conquistas desportivas e à ligação ao FC Porto.

Também os momentos familiares surgem ocasionalmente nas suas publicações, num registo que alterna entre compromissos profissionais, encontros com amigos e ocasiões especiais.

Sem expor todos os detalhes da vida privada, Baía deixa perceber que esta é uma dimensão importante da sua rotina atual.

172 mil seguidores no Instagram: o dia a dia para lá do futebol

A presença digital é outra forma de acompanhar aquilo que é feito de Vítor Baía. A conta oficial de Instagram, @officialvitorbaia, reúne cerca de 172 mil seguidores, segundo os dados consultados.

É através desta plataforma que o antigo guarda-redes partilha parte do seu quotidiano e mantém o contacto com os adeptos que acompanharam a carreira.

As publicações incluem presenças em eventos desportivos, encontros com figuras do futebol, iniciativas públicas, conferências e momentos de convívio com amigos. A família também aparece neste retrato, em ocasiões especiais e mensagens dirigidas às pessoas mais próximas.

A relação com o desporto continua, por isso, a ser visível, mesmo sem a rotina competitiva que o acompanhou durante quase duas décadas.

Para quem o conheceu sobretudo pelas defesas ao serviço do FC Porto, estas imagens mostram uma faceta diferente: a de um antigo atleta que continua a circular no meio desportivo, a participar em iniciativas públicas e a preservar as relações construídas ao longo da carreira.

Vítor Baía continua ligado ao futebol, mas vive uma fase diferente

A vida de Vítor Baía depois do futebol profissional não se resume a recordar troféus ou a revisitar os grandes momentos da carreira. A passagem pela direção do FC Porto, o trabalho associado à fundação, a participação em eventos e conferências e a presença nas redes sociais mostram diferentes formas de manter uma ligação à modalidade.

A família ocupa também um lugar destacado nas mensagens que partilha publicamente, num período em que já não tem a exigência diária da competição profissional.

Aos 56 anos, o antigo guarda-redes continua a ser uma figura reconhecida do futebol português. O seu nome permanece ligado às grandes conquistas do FC Porto e a uma geração que marcou a história do clube, mas o presente é feito de outros compromissos.

As luvas ficaram para trás em 2007. A ligação ao futebol, essa, nunca desapareceu.