Ignition é o novo programa de inovação da Vodafone para start-ups

Melhorar a saúde e o bem-estar, promover a sustentabilidade ambiental, tirar partido da inteligência das máquinas e melhorar a experiência dos clientes são os desafios lançados às start-ups e empreendedores pelo Programa Ignition do Vodafone Power Lab.

De junho a outubro, o ecossistema de start-ups, empreendedores e parceiros vai coconstruir projetos-piloto de soluções digitais e disruptivas para resposta a necessidades específicas.

A saber: Technology for the future – soluções de otimização de processos baseadas em inteligência artificial e machine learning, bem como soluções avançadas de cibersegurança; Digital health and Well-being – soluções de saúde digital como telemedicina, dispositivos e aplicações de bem-estar e que promovam a acessibilidade das populações aos serviços de saúde; Sustainability and Green techs – integração da componente de sustentabilidade no desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis, soluções sustentáveis que promovam a eficiência energética e a reciclagem e que envolvam o uso de energias renováveis; Customer centricity – soluções destinadas a melhorar a experiência dos clientes ao longo de toda a sua jornada e a promover a acessibilidade e inclusão digital dos utilizadores em relação aos produtos.

As candidaturas já começaram e as start-ups que vierem a ser selecionadas integrarão a fase de aceleração, com duas sessões digitais de meio dia de trabalho durante o mês de julho e reservadas a cocriação de um projeto-piloto, com sessões com mentores do Vodafone Power Lab e parceiros do programa e com o aperfeiçoamento do pitch para a apresentação final.

Promovido pela Vodafone e desenvolvido pela imatch – innovation collective, o programa vai impulsionar a inovação, acelerando o desenvolvimento de soluções e potenciando o impacto, a colaboração e a conexão dos seus parceiros com todo o ecossistema de start-ups e empreendedores, para que idealizem, desenhem e desenvolvam os seus projetos naquelas áreas estratégicas, explica a Vodafone.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders