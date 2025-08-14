Voos com preços muito abaixo da média: este é o site onde encontra oportunidades únicas

A conta de TikTok @rafaelandfranck (Rafaela & Franck), que partilha regularmente dicas de viagens, apresentou recentemente o Skiplagged, um site que, segundo descrevem, consegue mostrar voos mais baratos do que os divulgados pelas companhias aéreas. De acordo com os criadores, esta plataforma permite encontrar tarifas que chegam a custar menos de metade do valor habitual e, em alguns casos, possibilita poupanças que podem atingir os 80%.

Como funciona o Skiplagged

O Skiplagged destaca-se por revelar opções de voo que não surgem nas pesquisas tradicionais. Uma das funcionalidades que mais chama a atenção é a possibilidade de sair do voo durante a escala. Isto significa que, em vez de viajar até ao destino final da reserva, o passageiro pode desembarcar na cidade de escala e pagar apenas até metade da tarifa normal. Segundo os influenciadores, esta é uma característica exclusiva do site e que as companhias aéreas não costumam promover.

Poupanças que chegam a surpreender

Além desta estratégia, o Skiplagged apresenta frequentemente tarifas descritas como “muito abaixo da média”. No vídeo, é dado um exemplo concreto: um voo de ida e volta para o Dubai por apenas 260 €. Comparado com o preço habitual, esta diferença representa uma poupança significativa, especialmente em viagens internacionais. Os criadores sublinham que este tipo de ofertas não é excecional e que é possível encontrar descontos semelhantes para vários destinos.

A melhor altura para marcar

Outra funcionalidade disponível no Skiplagged é a criação de alertas personalizados. Com esta opção, o utilizador recebe notificações sobre o momento mais indicado para marcar um voo, evitando assim pagar mais do que o necessário. Este recurso pode ser particularmente útil para quem tem flexibilidade nas datas e quer esperar pela tarifa mais baixa antes de fazer a reserva.