Facebook Instagram
Viagens

Voos com preços muito abaixo da média: este é o site onde encontra oportunidades únicas

Nem todos os voos aparecem nas pesquisas habituais, e este site sabe disso
IOL
Há 49 min
Viajar de avião Foto Philip Myrtorp, Unsplash
Viajar de avião Foto Philip Myrtorp, Unsplash
Hotéis a 20 euros, jantares a 10 e paisagens lindas de morrer. Este é um dos destinos mais baratos da Europa

A conta de TikTok @rafaelandfranck (Rafaela & Franck), que partilha regularmente dicas de viagens, apresentou recentemente o Skiplagged, um site que, segundo descrevem, consegue mostrar voos mais baratos do que os divulgados pelas companhias aéreas. De acordo com os criadores, esta plataforma permite encontrar tarifas que chegam a custar menos de metade do valor habitual e, em alguns casos, possibilita poupanças que podem atingir os 80%.

Como funciona o Skiplagged

O Skiplagged destaca-se por revelar opções de voo que não surgem nas pesquisas tradicionais. Uma das funcionalidades que mais chama a atenção é a possibilidade de sair do voo durante a escala. Isto significa que, em vez de viajar até ao destino final da reserva, o passageiro pode desembarcar na cidade de escala e pagar apenas até metade da tarifa normal. Segundo os influenciadores, esta é uma característica exclusiva do site e que as companhias aéreas não costumam promover.

Poupanças que chegam a surpreender

Além desta estratégia, o Skiplagged apresenta frequentemente tarifas descritas como “muito abaixo da média”. No vídeo, é dado um exemplo concreto: um voo de ida e volta para o Dubai por apenas 260 €. Comparado com o preço habitual, esta diferença representa uma poupança significativa, especialmente em viagens internacionais. Os criadores sublinham que este tipo de ofertas não é excecional e que é possível encontrar descontos semelhantes para vários destinos.

A melhor altura para marcar

Outra funcionalidade disponível no Skiplagged é a criação de alertas personalizados. Com esta opção, o utilizador recebe notificações sobre o momento mais indicado para marcar um voo, evitando assim pagar mais do que o necessário. Este recurso pode ser particularmente útil para quem tem flexibilidade nas datas e quer esperar pela tarifa mais baixa antes de fazer a reserva.

RELACIONADOS
Hotéis a 20 euros, jantares a 10 e paisagens lindas de morrer. Este é um dos destinos mais baratos da Europa
Os direitos que todos os passageiros de avião têm e que quase ninguém conhece
Vai fazer um brilharete com este nécessaire da Pepe Jeans. Está a 30 euros!
É a maior ponte de madeira da Europa e fica em Portugal: casal de influencers mostra paisagens inacreditáveis
Conhecido como "Maldivas da Europa", este destino é um sonho e poucos conhecem
Conhecido como "Maldivas da Europa", este destino é um sonho e poucos conhecem
Há uma praia portuguesa no top das melhores da Forbes. E não fica no Algarve
Parece Ibiza ou Maiorca, mas não é uma ilha e fica muito mais perto de nós
Mais Vistos
00:02:10
Big Brother
Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo
tvi
00:03:25
Big Brother
Jéssica reclama de comentários de Catarina Miranda: «Está-me sempre a criticar pela forma como me arranjo»
tvi
00:03:58
Big Brother
Jéssica chora ao recordar ex-namorado. Catarina Miranda faz caretas, mas Afonso ouve com atenção
tvi
00:01:07
Big Brother
Fábio Paim chora ao declarar-se a Jéssica: «Afonso, perdeste... És uma mulher especial»
tvi
Destaques IOL
Voos baratos
Voos com preços muito abaixo da média: este é o site onde encontra oportunidades únicas
Viajar
Vai viajar só com mala de cabine? Estes 7 truques vão facilitar-lhe a vida (e espaço também)
Etiqueta
Guia prático: o que oferecer quando é convidado para jantar
Viagens
Hotéis a 20 euros, jantares a 10 e paisagens lindas de morrer. Este é um dos destinos mais baratos da Europa
Mais Lidas
Ataque
Alerta em praia de Maiorca depois de ataque no mar a turista. Praia teve de ser evacuada
Gigi Donnarumma
Donnarumma mais perto de rumar ao Manchester City
maisfutebol
Bruno de Carvalho
Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"
Sporting
Oferta do Sporting por Yeremay pode chegar aos 30 milhões de euros
maisfutebol
Letizia
Letizia gosta tanto destes vestidos que tivemos de correr à Zara e à Mango
versa
Praia fluvial
Esta praia fluvial portuguesa deixou dois influencers rendidos: «A melhor da Europa»