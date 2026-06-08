Internet vai ao rubro com rotina de limpeza e casa de luxo de Leomarte. Este é o aspirador sensação

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Tipo Dyson, mas por uma fração do preço: o aspirador sem fios mais potente da Amazon está com desconto flash

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O criador de conteúdos e antigo concorrente de reality shows voltou a captar atenções nas redes sociais. Num vídeo que já soma milhares de visualizações, Leomarte abriu as portas do seu apartamento e mostrou parte da sua rotina de limpeza.

Entre o closet perfeitamente organizado, a cozinha minimalista e uma sala digna de revista de decoração, houve um detalhe que não passou despercebido aos seguidores mais atentos: um aspirador de design moderno, em tons de branco e preto, que o influenciador utiliza para manter o chão e os tapetes impecáveis.

Se também ficou curioso com o eletrodoméstico que aparece nas imagens, a confirmação é total: trata-se do desejado Vorwerk Kobold VK7. Conhecido no mercado europeu como a “Bimby dos aspiradores”, este ecossistema de limpeza de alta gama é um verdadeiro fenómeno de popularidade entre os amantes de organização e decoração de luxo.

Porque não encontra este aspirador à venda nas lojas comuns?

A razão pela qual não vai encontrar o modelo exato utilizado por Leomarte na rota tradicional de retalho online (como a Amazon) é simples: a Vorwerk mantém um modelo de negócio exclusivo. À semelhança do que acontece com a famosa Bimby, os equipamentos da gama Kobold apenas são comercializados novos através do sistema de venda direta por agentes oficiais da marca, com demonstrações personalizadas e valores que superam facilmente os 1.000€.

No entanto, para quem deseja alcançar exatamente o mesmo efeito visual e a mesma eficácia de limpeza sem ter de passar por este processo e por um valor muito mais em conta, a redação encontrou a solução perfeita.

A sugestão da redação: Tineco Floor One S7 Pro

Para quem procura a mesma estética minimalista e o "efeito chão de hotel" do vídeo, a nossa redação recomenda o Tineco Floor One S7 Pro. Este aspirador vertical sem fios tornou-se o maior fenómeno das redes sociais por apresentar um design moderno, um ecrã digital intuitivo e uma eficiência de limpeza que compete diretamente com os sistemas de luxo.

Porque é que este modelo é uma excelente aposta face ao original?

Poupe centenas de euros com o mesmo visual: Enquanto o ecossistema original ultrapassa a barreira dos 1.000€, este modelo topo de gama da Tineco oferece uma estética premium igualmente vistosa por uma fração do preço, encontrando-se frequentemente em oferta na Amazon.

Aspira e lava tudo numa única passagem : Esqueça os baldes e as mopas tradicionais. O aparelho l ida com resíduos secos e líquidos ao mesmo tempo , deixando o chão lavado e praticamente seco num ápice, tal como se vê na rotina de de limpeza do influenciador.

: Esqueça os baldes e as mopas tradicionais. O aparelho l , deixando o chão lavado e praticamente seco num ápice, tal como se vê na rotina de de limpeza do influenciador. Condução ultra-suave : Equipado com o sistema de assistência motriz SmoothPower, o aspirador deteta os seus movimentos e ajuda a deslizar sozinho para a frente e para trás. Limpar a casa passa a exigir um esforço mínimo.

: Equipado com o sistema de assistência motriz SmoothPower, o aspirador deteta os seus movimentos e ajuda a deslizar sozinho para a frente e para trás. Limpar a casa passa a exigir um esforço mínimo. Sensores inteligentes de sujidade: O sistema inteligente da marca deteta automaticamente o nível de sujidade do piso e ajusta o fluxo de água e a potência de aspiração em tempo real, otimizando a bateria e garantindo eficácia máxima.

O sistema inteligente da marca do piso e ajusta o fluxo de água e a potência de aspiração em tempo real, otimizando a bateria e garantindo eficácia máxima. Autolimpeza e secagem automática: Ao ser colocado na base de carregamento, o aparelho lava e seca o seu próprio rolo de forma totalmente autónoma, evitando a acumulação de bactérias e os maus odores típicos das esfregonas velhas.

Com stock garantido, entrega rápida e um preço muito mais competitivo na Amazon, esta é a escolha ideal para transformar a sua rotina doméstica e conseguir o cobiçado resultado de uma "casa de revista".

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