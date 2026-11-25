Outros artigos:

IWG antecipa tendências que vão marcar o mercado de trabalho em 2027

Fundação Mendes Gonçalves lidera projeto europeu para preparar crianças para os desafios do futuro

A plataforma Vozes da Oncologia é uma iniciativa digital (lançada este mês), que aposta na inteligência coletiva para identificar dificuldades, gerar conhecimento e fundamentar recomendações administrativas e legislativas, aproximando a experiência dos cidadãos dos processos de decisão em saúde.

O projeto nasceu no âmbito da Comissão de Oncologia do Health Parliament Portugal e reúne uma visão multidisciplinar sobre os desafios da oncologia e as oportunidades de melhoria dos cuidados. A iniciativa assenta no princípio de que a inovação não depende exclusivamente da criação de novas tecnologias ou tratamentos, podendo também resultar de novas formas de compreender os problemas, envolver diferentes intervenientes e transformar conhecimento em soluções.

Tiago Cunha Reis, coordenador do Vozes da Oncologia, refere que “estamos habituados a pensar na inovação como uma resposta tecnológica a um problema previamente identificado. Mas existe uma etapa anterior, frequentemente subvalorizada: compreender profundamente o problema”. Por isso, sublinha, “na oncologia, onde os percursos assistenciais são particularmente complexos, envolver quem vive e acompanha a doença pode revelar oportunidades de melhoria que dificilmente seriam identificadas através de abordagens exclusivamente institucionais”.

O coordenador do projeto lembra que o percurso de um doente oncológico pode envolver múltiplas especialidades, instituições e etapas, desde o diagnóstico até ao tratamento, vigilância e sobrevivência. E que ao longo deste processo, o conhecimento sobre os desafios encontra-se distribuído por diferentes intervenientes. Os doentes conhecem as dificuldades do seu percurso, os cuidadores identificam necessidades do acompanhamento diário e os profissionais reconhecem as limitações na organização e na prestação dos cuidados.

O Vozes da Oncologia procura reunir estas perspetivas através de uma plataforma digital de participação, permitindo identificar dificuldades, recolher sugestões e reconhecer necessidades partilhadas. A abordagem da plataforma combina contributos qualitativos e quantitativos, procurando estabelecer uma base estruturada para compreender problemas relacionados com o acesso aos cuidados, a articulação entre serviços, a comunicação clínica, o apoio aos cuidadores e os desafios da sobrevivência oncológica.

Mais do que recolher testemunhos isolados, a ambição da plataforma é identificar padrões recorrentes e necessidades que possam não estar suficientemente representadas nos mecanismos habituais de avaliação dos serviços de saúde.

Os contributos dos doentes são analisados de forma agregada, e os resultados serão depois confrontados com evidência científica, dados disponíveis e enquadramentos organizacionais e regulamentares, de modo a apoiar a elaboração de recomendações fundamentadas.

O objetivo é que este processo possa contribuir para dois níveis complementares de intervenção. Por um lado, recomendações administrativas e organizacionais, destinadas a melhorar práticas e processos existentes, nomeadamente a articulação entre serviços, os circuitos de referenciação, a comunicação com os doentes ou os mecanismos de acompanhamento. Por outro, propostas de natureza legislativa ou regulamentar, quando os problemas identificados revelem necessidades de intervenção que ultrapassem a organização dos serviços e justifiquem alterações ao enquadramento existente.

“O desafio do Vozes da Oncologia não é apenas dar voz às pessoas. É transformar essas vozes em conhecimento, o conhecimento em recomendações e as recomendações em oportunidades reais de mudança nos cuidados oncológicos em Portugal”, conclui Tiago Cunha Reis.