Web Summit 2026: Brasil chega a Lisboa com 200 empresas à procura de investimento

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Entre os dias 8 e 13 de novembro, Lisboa volta a assumir-se como um dos principais centros mundiais de tecnologia e inovação, com o Brasil a marcar presença no Web Summit 2026 através de uma das maiores comitivas internacionais do evento. Cerca de 200 empresas brasileiras chegam à capital portuguesa com o objetivo de identificar oportunidades de negócio, captar investimento estrangeiro e demonstrar o potencial tecnológico do país junto dos mercados europeu e internacional.

"A participação brasileira reflete a dimensão de um ecossistema que conta com mais de 13 mil start-ups em atividade e um historial relevante de captação de investimento", explica a ApexBrasil em comunicado. Em edições anteriores da conferência, as empresas brasileiras conseguiram captar cerca de 700 milhões de dólares (cerca de 624 milhões de euros) na sequência de contactos e negociações iniciados durante o evento.

A comitiva deste ano inclui 99 empresas selecionadas para o programa oficial do Web Summit, 90 indicadas por entidades parceiras e 50 empresas ligadas a dez dos principais polos tecnológicos do Brasil, entre os quais o Porto Digital, a ACATE, o SENAI CIMATEC e o Instituto Caldeira.

O centro da participação brasileira será o Pavilhão Brasil, um espaço de 324 m² instalado na MEO Arena, concebido para acolher reuniões bilaterais, debates com convidados internacionais e apresentações de projetos a potenciais investidores.

A programação inclui um Seminário de Internacionalização, agendado para 9 de novembro, e uma competição de pitches centrada na inteligência artificial, que reunirá representantes do Brasil, França, Portugal e Alemanha, no dia 10 de novembro. Na mesma data, serão anunciadas as start-ups selecionadas para o Programa de Incubação em Lisboa.

Estão ainda previstos painéis dedicados a temas como diplomacia digital, biotecnologia e soluções tecnológicas para o setor do turismo.

Durante o evento, representantes institucionais, responsáveis por ecossistemas de inovação e fundadores de startups de diferentes áreas, nomeadamente software como serviço (SaaS), saúde, serviços financeiros e educação, estarão disponíveis para abordar temas como a atração de investimento, a internacionalização de empresas e a evolução do ecossistema de inovação na América Latina.

A missão brasileira é liderada pela ApexBrasil, em parceria com o Sebrae Startups, e conta com o apoio do SERPRO, da Embratur e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, através da Embaixada do Brasil em Lisboa.

Programa de Incubação de Startups em Lisboa

Promovido pela ApexBrasil, em parceria com o Sebrae Startups, o Programa de Incubação de Startups em Lisboa tem como objetivo facilitar a entrada de empresas tecnológicas brasileiras nos mercados internacionais.

A iniciativa utiliza o Escritório de Representação da ApexBrasil em Portugal como estrutura de apoio à instalação e integração das start-ups no mercado português (soft landing), funcionando também como uma plataforma de ligação entre o ecossistema tecnológico brasileiro e os mercados da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Na sua segunda edição, o programa vai selecionar 20 empresas com soluções inovadoras e potencial de crescimento para um período de incubação presencial em Lisboa, com a duração máxima de nove meses, a partir de março de 2027.

As empresas selecionadas terão acesso a espaços de trabalho partilhados (coworking), acompanhamento individualizado por mentores, reuniões de negócios com potenciais parceiros e investidores (matchmaking), apoio à participação em eventos europeus de inovação e suporte financeiro através da Bolsa Exportação.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders