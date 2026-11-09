Lisboa recebe mais uma Web Summit: há robôs humanoides entre os oradores e uma surpresa que está a dar que falar

Fonte: LUSA

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Web Summit 2026: Brasil chega a Lisboa com 200 empresas à procura de investimento

A ‘cimeira’ tecnológica Web Summit arranca hoje em Lisboa para a sua décima edição no país, com quatro robôs humanoides entre os oradores e com a maior participação chinesa de sempre.

A Web Summit espera receber em Lisboa cerca de 70.000 participantes entre hoje e quinta-feira, contando 900 oradores e mais de 2.000 ‘startups’.

Portugal leva 78 empresas à Web Summit e Brasil apresenta mais de 200

Portugal leva 78 empresas à ‘cimeira’ com destaque para os setores da inteligência artificial (IA) e da tecnologia em saúde, segundo avançou a Startup Portugal.

O Brasil traz um contingente com mais de 200 empresas numa delegação liderada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Robôs humanoides vão estar entre os protagonistas da cimeira tecnológica

Em destaque este ano estarão os robôs humanoides, que prometem falar na ‘cimeira’, e o futuro das empresas de ‘software’ como serviço (SaaS), que tiveram uma ano atribulado com as ameaças da IA ao seu modelo de negócio.

Hoje pelas 16:30 abrem as portas do evento, com os primeiros discursos a terem lugar no palco principal às 18:00. A sessão de abertura conta com o ministro Ajunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.

Entre os oradores estarão o presidente executivo (CEO) da Web Summit, Paddy Cosgrave, o co-fundador da chinesa Manus AI, Tao Zhang, o CEO da Cloudflare, Matthew Prince, e o fundador e CEO da Lovable, Richard Socher.

China reforça presença com mais de 30 líderes de inteligência artificial e robótica

Os robots humanoides estão também no programa do primeiro dia da ‘cimeira’.

Na rede social Linkedin, o CEO do evento anunciou a presença de mais de 30 líderes chineses da área da IA e robótica avançada.

Web Summit mantém-se em Lisboa até 2028, mas futuro continua em aberto

A Web Summit decorre até quinta-feira, na Feira Internacional de Lisboa e no Meo Arena.

O evento decorre desde 2016 em Lisboa, sendo esta a sua décima edição, e deverá manter-se até 2028. Paddy Cosgrave não avançou detalhes sobre se a Web Summit ficará ou não na capital Portugal após o final do contrato.