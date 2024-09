Web Summit regressa de 11 a 14 de novembro com novidades e com Paddy Cosgrave

Outros artigos:



“Este será o nosso maior, mas também o menor, evento de sempre”, explicou Paddy Cosgrave, fundador e CEO da Web Summit, a propósito da 9.ª edição da Web Summit que se realizará em Lisboa, de 11 a 14 de novembro. Uma edição que este ano vai acolher centenas de meetups com curadoria, potenciadas pelo seu software proprietário, o Summit Engine.

Esta iniciativa insere-se na missão renovada da Web Summit de promover ligações e comunidades significativas, porque o evento “não é só sobre os oradores – é sobre as ligações”, explica a organização.

Ao reunir pessoas com origens, interesses e objetivos semelhantes em encontros comunitários, a Web Summit espera fazer com que o evento pareça menor e mais íntimo para os participantes, à medida que continua a crescer e escalar em todo o mundo. “Centenas de encontros da comunidade ocorrerão ao lado de discussões desafiadoras sobre como a tecnologia está moldando o mundo”, explica a organização.

Este ano a expetativa do evento aponta para mais de 70 mil participantes, incluindo mais de 1.000 investidores e um recorde de 2.750 start-ups. Depois da polémica em que esteve envolvido na edição de 2023, devido declarações acerca do conflito Israel /Palestina, Paddy Cosgrave, fundador do evento, também regressa à liderança da conferência.

À data já estão confirmadas empresas que serão parceiras e/ou palestrantes no evento como Meta, Alibaba.com, Amazon Web Services, Adobe, Visa, Wiz, KPMG, Zoom, LVMH, Salesforce, Qualcomm. Empresas globais de tecnologia, como IBM, Adobe, Intercom, Samsung Next ou Niantic Labs, estarão presentes ao lado de gigantes financeiros como Visa e American Express.

A Web Summit acolherá também a iniciativa Ukraine Tech Ecosystem e o evento Novo Nordisk, da criadora da Ozempic.

Os principais oradores deste ano incluem Yinon Costica, cofundador da Wiz; Julie De Moyer, diretora de dados e IA da LVMH; Lidiane Jones, CEO da Bumble; Cristiano Anon, CEO da Qualcomm; e Meredith Whittaker, presidente Signal.

Também subirão ao palco Kuo Zhang, presidente Alibaba.com; Meredith Kelly, CMO da Škoda Auto; Matt Wood, vice-presidente de IA da Amazon Web Services; Eshan Ponnadurai, chefe global de marketing de consumo da Meta; e Omar Berrada, CEO do Manchester United.

A estes juntam-se líderes mundiais e agentes de mudança como Robert Habeck, vice-chanceler da Alemanha, ou o líder da oposição venezuelana exilado Leopoldo López.

Portugal apresentará como principais oradores o primeiro-ministro Luís Montenegro; Margarida Balseiro Lopes, ministra da Juventude e da Modernização de Portugal; Vasco Pedro, cofundador e CEO da Unbabel; Cristina Fonseca, sócia-geral da Indico Capital Partners; e Cristina Ferreira, apresentadora da TVI.

De cientistas de dados no Uruguai e fundadores e investidores de start-ups de tecnologia alimentar a inovadores de IA do setor público, a Web Summit quer garantir que as pessoas certas se encontrem no evento.

“Nos últimos 15 anos, o mundo mudou de muitas maneiras, e sempre estivemos comprometidos em adaptar e reavaliar nossa missão e objetivos para enfrentar desafios, ideias e circunstâncias globais em evolução”, afirmou Paddy Cosgrave. Também Brian Flanagan, vice-presidente sénior de produto, reforçou que “estamos maiores do que nunca, mas a nossa missão continua a ser a mesma: ligar as pessoas, as empresas e as ideias que mudam a palavra. Em última análise, a melhor experiência de evento é quando você sai com uma rede mais forte do que veio”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders