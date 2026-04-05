Web Summit estreia-se em África com evento em Cabo Verde

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Em dezembro de 2026, Cabo Verde vai receber o primeiro evento da marca Web Summit realizado no continente africano, através da iniciativa “Spotlight”, conforme anunciou o Governo local. A organização será assegurada pela marca Web Summit, em parceria com o Parque Tecnológico de Cabo Verde, contando ainda com o envolvimento de várias instituições públicas e privadas.
O evento irá reunir start-ups, empreendedores, investidores, empresas tecnológicas e decisores políticos, criando um espaço privilegiado para a partilha de conhecimento, networking e geração de oportunidades de negócio.
A realização do Web Summit Spotlight no arquipélago marca um momento histórico para o país e para África, posicionando Cabo Verde como um novo polo estratégico de tecnologia, inovação e empreendedorismo no Atlântico.
Segundo o Executivo, a escolha do país representa um reconhecimento internacional do percurso de Cabo Verde na transformação digital, bem como do seu potencial enquanto plataforma de ligação entre África, Europa e as Américas.
Paddy Cosgrave, CEO do Web Summit, destacou a importância da expansão da iniciativa para o continente africano. “É um prazer poder levar a marca Web Summit para África, e fazê-lo a partir de Cabo Verde, um país com uma visão clara para o futuro digital e um papel único de ligação entre continentes”, afirmou.
O formato Spotlight é concebido para projetar ecossistemas emergentes no palco global, ligando talento local e start-ups a investidores e líderes tecnológicos internacionais. Mais do que um evento, trata-se de um instrumento estratégico para atrair investimento qualificado, fortalecer redes globais e impulsionar o posicionamento de países em crescimento no setor tecnológico.
Para o secretário de Estado da Economia Digital de Cabo Verde, Pedro Lopes, “este é o resultado de um trabalho consistente iniciado há vários anos, com o objetivo claro de aproximar Cabo Verde dos grandes circuitos internacionais da tecnologia e da inovação, e de criar as condições para que um evento da marca Web Summit pudesse, um dia, acontecer em Cabo Verde”.
Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders