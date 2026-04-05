Web Summit estreia-se em África com evento em Cabo Verde

Este grupo de amigos passou 30 anos a viajar pelo mundo por ordem alfabética. Conheça a história

Esqueça o folar da Páscoa: Lidl tem à venda o doce que o vai deixar viciado

Cristina Ferreira revela o segredo para a longevidade: “Estas são as duas coisas essenciais”

Está à procura de pechinchas? Este armazém a 40 minutos de Lisboa é o favorito dos apaixonados por velharias

Outros artigos:

Em dezembro de 2026, Cabo Verde vai receber o primeiro evento da marca Web Summit realizado no continente africano, através da iniciativa “Spotlight”, conforme anunciou o Governo local. A organização será assegurada pela marca Web Summit, em parceria com o Parque Tecnológico de Cabo Verde, contando ainda com o envolvimento de várias instituições públicas e privadas.

O evento irá reunir start-ups, empreendedores, investidores, empresas tecnológicas e decisores políticos, criando um espaço privilegiado para a partilha de conhecimento, networking e geração de oportunidades de negócio.

A realização do Web Summit Spotlight no arquipélago marca um momento histórico para o país e para África, posicionando Cabo Verde como um novo polo estratégico de tecnologia, inovação e empreendedorismo no Atlântico.

Segundo o Executivo, a escolha do país representa um reconhecimento internacional do percurso de Cabo Verde na transformação digital, bem como do seu potencial enquanto plataforma de ligação entre África, Europa e as Américas.

Paddy Cosgrave, CEO do Web Summit, destacou a importância da expansão da iniciativa para o continente africano. “É um prazer poder levar a marca Web Summit para África, e fazê-lo a partir de Cabo Verde, um país com uma visão clara para o futuro digital e um papel único de ligação entre continentes”, afirmou.

O formato Spotlight é concebido para projetar ecossistemas emergentes no palco global, ligando talento local e start-ups a investidores e líderes tecnológicos internacionais. Mais do que um evento, trata-se de um instrumento estratégico para atrair investimento qualificado, fortalecer redes globais e impulsionar o posicionamento de países em crescimento no setor tecnológico.

Para o secretário de Estado da Economia Digital de Cabo Verde, Pedro Lopes, “este é o resultado de um trabalho consistente iniciado há vários anos, com o objetivo claro de aproximar Cabo Verde dos grandes circuitos internacionais da tecnologia e da inovação, e de criar as condições para que um evento da marca Web Summit pudesse, um dia, acontecer em Cabo Verde”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders