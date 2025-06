Tem uma start-up e quer ir ao Web Summit? As candidaturas já estão abertas

Outros artigos:

A Startup Portugal, a organização nacional para a promoção do empreendedorismo, anunciou a abertura das candidaturas para o Road 2 Web Summit 2025 (R2WS). Este programa apoia empresas nacionais a apresentarem-se no maior evento anual de tecnologia e empreendedorismo do mundo, sediado em Lisboa, a Web Summit, que decorrerá entre 10 e 13 de novembro.

A 10ª edição do programa vai selecionar até 125 empresas portuguesas, sendo que duas destas empresas serão distinguidas com prémios monetários: a start-up mais promissora (15 mil euros) e a start-up com melhor desempenho no bootcamp e na conferência (5 mil euros). No ano passado, as empresas Framedrop.ai e Deeploy foram as distinguidas pelas premiações.

Todas as empresas selecionadas para o Road 2 Web Summit recebem um desconto de 50% no valor do pacote ALPHA ou BETA da Web Summit, que inclui um espaço físico de exibição, a possibilidade de participar nas competições oficiais como o PITCH e o Startup Showcase, bem como acesso a um espaço de exibição adicional durante a conferência no stand de Portugal, entre outras vantagens.

O bootcamp intensivo, essencial para a preparação final, realiza-se no Porto e em Lisboa, com convidados - incluindo investidores de topo, fundadores experientes, um formador especializado para ajudar as start-ups a aperfeiçoar o seu pitch, e ainda representantes da Web Summit, que partilharão dicas privilegiadas para ajudar os empreendedores a tirar o máximo partido da experiência da conferência.

Em dez anos, o Road 2 Web Summit já apoiou 994 start-ups portuguesas (com esta edição serão mais de mil). Só em 2024, 125 start-ups foram apoiadas, tendo estas levantado um total de 37 milhões de euros em investimento.

“A 10.ª edição do Road 2 Web Summit marca uma década de compromisso com o ecossistema nacional. Esta não é apenas uma oportunidade de visibilidade, é uma preparação estratégica para que as start-ups portuguesas tirem o máximo partido da Web Summit e se apresentem ao mundo com confiança e ambição”, afirma António Dias Martins, diretor Executivo da Startup Portugal.

As candidaturas ao Road 2 Web Summit já abriram e podem ser submetidas através do site oficial, que pode consultar aqui.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.