Brasileira Inspira é a grande vencedora do Pitch Web Summit 2023

A Inspira, start-up brasileira da área do direito, consagrou-se como vencedora do concurso Pitch do Web Summit 2023. De um grupo de 10 semi-finalistas, chegaram à final a cipriota Cognimate, a romena Kinderpedia e a Inspira.

Henrique Ferreira, CXO e coundador da Inspira, admitiu que não tinha treinado para este momento, e chamou ao palco o resto da equipa. "Este é um grande reconhecimento para toda a equipa, mas é apenas o princípio", afirmou após o anúncio.

A Kinderpedia é uma plataforma que pretende ser uma ligação entre a escola e os pais. Num só software, é possível organizar toda a vida escolar e partilhar as novidades com os pais, num modelo de subscrição pago pelas escolas.

Já a Cognimate Inc veio provar que a reabilitação de doentes afetados por acidentes vasculares cerebrais não tem de ser necessariamente penosa. Através de uma espécie de luva, prometem transformar a reabilitação "num jogo" divertido e que pode ser utilizado individualmente na recuperação de quem ficou com sequelas físicas e precisa de reaprender a mexer as mãos.

A escolha foi feita pelo júri, mas o público também votou nas três finalistas. Se fosse o público a escolher, a empresa vencedora teria sido a Kinderpedia, que recolheu 54% dos votos. A Inspira recolheu 27% dos votos e a Cognimate 19%

Na edição de 2022, a vencedora dessa competição foi a Theneo, da Geórgia, start-up que desenvolveu uma ferramenta baseada em inteligência artificial que disponibiliza e que gera documentos de API do tipo Stripe. Este ano, a sua fundadora e CEO Ana Robakidze voltou ao palco central da Web Summit para falar da sua experiência depois de ver vencido o concurso no ano passado.

Recorde-se que em 2021 a portuguesa Smartex.ai, responsável pela criação de uma solução baseada em inteligência artificial que reduz o desperdício no setor têxtil, foi a grande do concurso Pitch da Web Summit.

A competição para o Pitch Final é exigente. Só 75 start-ups chegam ao palco, sendo o número reduzido progressivamente nas várias fases. Este ano 10 start-ups portuguesas tinha conseguido chegar à semifinal.