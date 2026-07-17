Alternativa às canetas para emagrecer: Europa dá luz verde ao semaglutido em comprimidos

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Quando a mudança de hábitos não resolve a obesidade: o que fazer?

A Comissão Europeia aprovou o Wegovy em comprimidos (semaglutido oral 25 mg) para o tratamento da obesidade e do excesso de peso em adultos com doenças associadas ao peso. Trata-se do primeiro medicamento da classe dos agonistas do recetor GLP-1 em comprimidos autorizado na União Europeia para controlo do peso, informou a farmacêutica Novo Nordisk.

A autorização surge depois de um parecer positivo do Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), emitido em maio de 2026.

O que foi aprovado?

A Comissão Europeia autorizou a comercialização do Wegovy em comprimidos, uma formulação de semaglutido oral de 25 mg, administrada uma vez por dia.

Segundo a Novo Nordisk, é o primeiro agonista do recetor GLP-1 em comprimidos aprovado na União Europeia especificamente para o tratamento da obesidade e do excesso de peso.

Quem pode fazer este tratamento?

A autorização destina-se a adultos com:

obesidade (IMC igual ou superior a 30 kg/m²); ou

excesso de peso (IMC igual ou superior a 27 kg/m²) desde que exista pelo menos uma doença relacionada com o peso.

O medicamento deve ser utilizado em associação com uma dieta de calorias reduzidas e aumento da atividade física.

Quanto peso permite perder?

No ensaio clínico mencionado no comunicado, adultos com obesidade ou excesso de peso com pelo menos uma doença associada ao peso tratados com semaglutido oral 25 mg perderam, em média, cerca de 17% do peso corporal, comparativamente com 3% no grupo placebo, quando ambos foram acompanhados por intervenção no estilo de vida.

Além disso, cerca de um em cada três participantes perdeu 20% ou mais do peso corporal.

O tratamento é seguro?

Segundo a Novo Nordisk, o perfil de segurança e tolerabilidade do semaglutido oral foi consistente com o já conhecido para o semaglutido injetável. A taxa de interrupção do tratamento devido a acontecimentos adversos foi de 6,9% no grupo tratado com o medicamento, face a 5,9% no grupo placebo.

Esta é a primeira aprovação do medicamento?

Não. De acordo com a empresa, esta é a quinta aprovação regulamentar do Wegovy em comprimidos, depois dos Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e Bahrain.

Com esta decisão, o medicamento passa a estar autorizado em todos os Estados-membros da União Europeia.

Há mais novidades sobre o Wegovy?

Sim.

Além da formulação em comprimidos, a Comissão Europeia aprovou também o Wegovy 7,2 mg injetável, numa caneta de dose única, destinado a pessoas com obesidade. Segundo a empresa, esta dose demonstrou uma perda média de peso de 21%.

Quando estará disponível?

O comunicado refere apenas que a Novo Nordisk pretende lançar o Wegovy em comprimidos em mais países durante o segundo semestre de 2026.

Não são indicadas datas específicas para cada mercado europeu.

Porque é considerada uma aprovação importante?

Para a Novo Nordisk, a disponibilidade de uma opção em comprimidos poderá facilitar o acesso ao tratamento para algumas pessoas que preferem evitar injeções.

A empresa considera que esta aprovação representa um marco importante no tratamento da obesidade por disponibilizar, pela primeira vez na União Europeia, um agonista do recetor GLP-1 em comprimidos destinado ao controlo do peso.