Wellbeing Games quer levar bem-estar às empresas nacionais

A 3.ª edição dos Wellbeing Games, evento de team-building desportivo e de bem-estar, regressa a Lisboa a 23 de maio para trazer às empresas uma oportunidade de investir na saúde, no bem-estar e na felicidade dos seus colaboradores, refere a WorkWell responsável pela iniciativa. A novidade deste ano é que o evento vai ter uma edição no Porto (D´ouro Padel) no dia 30 de maio.

À semelhança das edições anteriores, os Wellbeing Games continuam a apostar na saúde mental, ao organizar um dia repleto de atividades que promovem o equilíbrio emocional, a redução do stress e a interação entre os colaboradores, proporcionando uma experiência transformadora através de momentos de descontração e de trabalho em equipa.

“Os Wellbeing Games são mais do que um evento: são uma plataforma poderosa para que as empresas promovam o bem-estar físico e mental das suas equipas. Estimulamos a criação de laços fortes entre as pessoas e o reforço do espírito de grupo. Nas edições anteriores, contámos com a participação de mais de 100 empresas, o que demonstra que o bem-estar no ambiente corporativo é cada vez mais valorizado”, afirmou Tiago Santos, CEO da Workwell.

Este ano, o evento tem como embaixadora a apresentadora de televisão Isabel Silva, a que se junta o ex-atleta olímpico Nuno Delgado, que mantém igualmente o seu papel como embaixador.

Tal como nas edições anteriores, o programa está dividido em três áreas: Sports – modalidades como futebol, basquetebol, corrida, caminhada, voleibol e padel, para todos os níveis de habilidade; Wellness2You – masterclasses de ioga e mindfulness, e workshops de bem-estar para promover a saúde mental e física; Jogos sem Fronteiras – uma seleção de jogos estimulantes e cooperativos, pensados para reforçar a união entre as equipas de forma divertida e desafiante.

Além da vertente desportiva e de bem-estar, os Wellbeing Games têm ainda uma vertente solidária. 50% do valor das inscrições será destinado a instituições como a Associação Romã Azul, a Associação para a Gestão e Inovação em Saúde, e a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal.

