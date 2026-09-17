Tem um iPhone? Um simples erro pode permitir que o seu WhatsApp seja clonado sem clicar em nada

Os esquemas de burla através do WhatsApp já são conhecidos, mas o alerta divulgado pelo Guardião, em parceria com a Polícia de Segurança Pública (PSP), chama a atenção para um cenário diferente: a vítima pode não ter feito absolutamente nada para que a sua conta fique comprometida.

De acordo com a informação partilhada, uma vulnerabilidade existente em versões antigas do iOS, explorada em conjunto com uma segunda falha no WhatsApp, pode permitir que alguém copie a conta para outro dispositivo sem que o utilizador se aperceba.

E é aqui que começa o problema: não precisa de clicar em nada nem de fornecer um código Segundo o alerta, não é necessário que a vítima clique num link suspeito, abra uma mensagem ou introduza um código recebido por SMS.

Basta que o iPhone esteja a utilizar uma versão antiga do iOS para que a vulnerabilidade possa ser explorada.

A informação divulgada pelo Guardião refere especificamente versões do iOS anteriores à 16.7.12, em conjunto com uma segunda falha do WhatsApp, que pode permitir aquilo que é descrito como uma “invasão” da conta.

A Apple tem, entretanto, disponibilizado sucessivas atualizações de segurança para os seus dispositivos. A própria empresa recomenda que os utilizadores mantenham o iPhone atualizado, uma vez que as novas versões corrigem vulnerabilidades que podem colocar dados e dispositivos em risco.

O seu WhatsApp continua a parecer normal

Este é um dos aspetos que torna o alerta particularmente relevante. De acordo com a explicação divulgada pelo Guardião, as mensagens fraudulentas podem nem sequer aparecer no WhatsApp da vítima.

Em vez disso, podem surgir no dispositivo de quem recebe as mensagens. Imagine, por exemplo, que alguém recebe uma mensagem aparentemente enviada por si: “Pai, estás com o telemóvel à mão? Preciso de fazer uma transferência de 988€ e a minha app não deixa. Consegues ajudar? É urgente.”

Para essa pessoa, a mensagem parece vir de um contacto conhecido. Enquanto isso, o verdadeiro titular da conta pode continuar a abrir o WhatsApp e a utilizá-lo normalmente, sem perceber que alguém está a fazer-se passar por si.

O objetivo pode ser chegar aos seus contactos

Depois de conseguir acesso à conta, o atacante pode fazer-se passar pelo titular junto dos seus contactos e tentar convencê-los a enviar dinheiro ou a fornecer informação.

O exemplo divulgado pelo Guardião recorre precisamente a uma mensagem dirigida a um familiar e com um pedido urgente de transferência bancária.

A recomendação é, por isso, simples: desconfie sempre de pedidos inesperados de dinheiro, mesmo quando parecem chegar de alguém que conhece.

Se um familiar ou amigo enviar uma mensagem a pedir uma transferência urgente, vale a pena confirmar a situação através de outro meio de comunicação, sobretudo antes de enviar qualquer quantia.

Como perceber se alguém tem acesso ao seu WhatsApp

Há uma verificação que pode ser feita diretamente na aplicação.

No WhatsApp, deve entrar em:

Definições - Dispositivos ligados

É aí que pode consultar os dispositivos associados à sua conta. O próprio WhatsApp recomenda verificar regularmente esta área e terminar sessões que não reconheça. A plataforma indica ainda que a verificação em duas etapas acrescenta uma camada de segurança à conta.

Se aparecer um dispositivo que não reconhece, termine imediatamente essa sessão.

O que deve fazer se for vítima desta fraude

O alerta deixa algumas recomendações para reduzir o risco:

Atualize o iPhone para a versão mais recente disponível para o seu dispositivo.

Atualize também o WhatsApp através da App Store.

No WhatsApp, vá a Definições - Dispositivos ligados e confirme se reconhece todas as sessões.

Termine qualquer sessão que não reconheça.

Ative a verificação em duas etapas no WhatsApp.

Combine uma palavra secreta com familiares ou pessoas próximas, para que possam confirmar a sua identidade caso recebam um pedido estranho de dinheiro.

A atualização do sistema é particularmente importante: a Apple mantém atualizações de segurança para diferentes gerações de iPhone e, atualmente, recomenda a instalação da versão mais recente do iOS compatível com o dispositivo.

E se receber uma mensagem estranha de alguém conhecido?

Não assuma imediatamente que é realmente essa pessoa. Se surgir uma mensagem fora do habitual, sobretudo um pedido de dinheiro, códigos, dados pessoais ou alguma ação urgente, confirme por chamada telefónica ou por outro canal.

O facto de a mensagem aparecer numa conversa que já existe não é, por si só, garantia de que foi enviada pelo verdadeiro titular da conta.

O alerta do Guardião e da PSP serve precisamente para chamar a atenção para esse tipo de situação: num cenário de comprometimento da conta, o objetivo pode deixar de ser a própria vítima e passar a ser a rede de pessoas que confia nela.

E há uma regra que continua a ser essencial: nunca envie dinheiro apenas porque recebeu um pedido urgente através do WhatsApp. Confirme primeiro.